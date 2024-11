Cna: Cambiamenti premia Eatvolve, startup dell’alimentazione intelligente

Innovazione, creatività, alto impatto sociale, sono le caratteristiche che accomunano le startup vincitrici delle selezioni provinciali di Brescia e di Bergamo del «Premio Cambiamenti», contest di Cna che premia il pensiero innovativo.

La finale provinciale si è svolta al Monastero di San Pietro in Lamosa, a Provaglio d’Iseo, insieme a Cna Bergamo, in continuità con la sinergia avviata con Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura.

I vincitori

La giuria ha premiato al primo posto Eatvolve, a seguire Mami Voice, già vincitrice lo scorso anno e Erreditre Ingegneria srl. Le tre startup rappresenteranno Brescia nella finale di Cna Lombardia del 21 novembre.

«La partecipazione al premio conferma la vivacità del nostro territorio, sia in termini quantitativi, che qualitativi – ha commentato Eleonora Rigotti, presidente Cna Brescia – fatto non scontato, perché fare impresa è sempre più complicato e i dati dicono che molte startup chiudono dopo i diciotto mesi. Cna affianca ogni giorno gli imprenditori per facilitare il loro lavoro, affinché possano crescere».

Eatvolve, così come si evince dal nome, si pone l’obiettivo di guidare le persone verso la loro versione migliore attraverso un’alimentazione intelligente, consapevole e gustosa. Nella sede di Bedizzole, tutto è orientato alla cura non solo del corpo ma anche della mente e dell’anima; qui non si trova un ristorante ma un «nutrilab». «Alla base del progetto c’è la convinzione che la nutrizione sia un potente strumento di evoluzione personale - spiega Jesus Moncada, ideatore del progetto -. Non si tratta solo di mangiare sano, ma di abbracciare uno stile di vita che promuove il benessere mentale, fisico ed emotivo. Siamo convinti che evolvere sia un viaggio e con Eatvolve vogliamo accompagnare le persone in ogni passo, offrendo risorse e supporto per trasformare la propria vita attraverso scelte alimentari intelligenti e consapevoli».

Idee vincenti

Mami voice è concentrata sulla produzione di vibrazioni sonore che creano benessere per le persone, nello specifico un conforto per i neonati prematuri durante la loro permanenza in incubatrice nei reparti di terapia intensiva neonatale, il progetto sta ora proseguendo con l’obiettivo di estendere i benefici delle vibrazioni sonore a una varietà di contesti. «Per permettere le numerose applicazioni è stata sviluppata una gamma di prodotti realizzati in legno armonico, usando quello degli alberi della tempesta Vaia» ha spiegato Elia Bigogn.

Infine Erreditre Ingegneria, è nata da un gruppo di ricercatori e professori dell’Università di Bergamo con l’obiettivo di ridurre il gap temporale tra la ricerca scientifica e il mondo produttivo nell’ambito delle costruzioni civili ed edili. Questo settore è uno dei principali responsabili di emissioni di CO2, di consumo di energia e materie prime estratte. Per raggiungere i target di sostenibilità e riduzione di emissioni, è necessaria una profonda innovazione delle tecniche utilizzate per il rinforzo di edifici esistenti e per la progettazione di edifici nuovi con un approccio «Life Cycle Thinking», che riducono impatto e costo della soluzione strutturale lungo tutta la vita dell’edificio.