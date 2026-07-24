Nuove banconote euro: ha ancora senso investire sul restyling?

A venticinque anni dall'introduzione della moneta unica, le banconote in euro si preparano a cambiare pelle. La Banca Centrale Europea ha svelato i dieci bozzetti finalisti per la nuova serie di cartamoneta e ha aperto una consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini dell'Eurozona. Addio alle classiche porte e ai ponti anonimi scelti all'epoca per non creare gelosie nazionali: le nuove banconote punteranno su un'identità visiva più forte e riconoscibile, unendo avanzati sistemi anti-contraffazione e una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale.
I progetti scelti da una giuria di esperti si dividono in due grandi filoni tematici. Da un lato c'è la «Cultura europea», che celebra grandi personalità che hanno segnato la storia e la scienza del continente: da Maria Callas a Ludwig van Beethoven, da Marie Curie e Miguel de Cervantes fino a Leonardo da Vinci. Dall'altro c'è il tema «Fiumi e uccelli», un omaggio alla biodiversità e al paesaggio naturale europeo, abbinato alle sedi delle principali istituzioni dell'Unione.