Nuove banconote euro, da Leonardo a Callas: come votare i bozzetti Bce

Maria Callas, greca di origine ma la cui vita si è dipanata nei teatri e nelle città europee, Ludvig Van Beethoven autore dell'inno alla gioia, inno dell'Europa, Leonardo da Vinci, genio italiano ma i cui ultimi anni sono stati passati in Francia. I loro volti assieme a quelli dello scrittore e soldato Miguel De Cervantes, la scenziata Marie Curie e la scrittrice Bertha von Suttner appaiono nella lista finale dei 10 progetti per le nuove banconote europee assieme a quelli dell'altro tema: «Fiumi e uccelli» dove compaiono diverse specie e sul retro le sedi di alcune istituzioni europee.
I bozzetti sono stati svelati in una piccola cerimonia a Francoforte alla presenza della presidente Bce Christine Lagarde e del componente del board l'italiano Piero Cipollone e arrivano da una scrematura di 1200 proposte arrivate nei mesi scorsi.
A 25 anni dal lancio, le banconote si rifanno così il look superando la scelta «ecumenica» di ponti e architettura generiche che fu presa all'epoca per non suscitare gelosie. Ora, a parte i temi naturali, si tratta di personaggi nazionali ma che appunto sono in qualche modo presenti nel patrimonio culturale comune di tutti gli europei. L'iter per il ridisegno dei biglietti di carta, partito nel 2021, arriva così all'ultima tappa.
Il sondaggio
Da oggi e fino al 21 settembre la Bce ha aperto un sondaggio per i cittadini sul proprio sito dove potranno vedere le varie opzioni ed esprimere le proprie preferenze. La scelta finale spetterà al consiglio di governatori entro all'anno. Dopo questo via libera i tecnici inizieranno lo sviluppo vero e proprio e i test visto che le banconote sono oramai un prodotto altamente tecnologico con vari accorgimenti anti contraffazione e anti usura.
L'Italia fa la sua parte e nello stabilimento di Via Tuscolana, a Roma, progettato dall'architetto Nervi, si producono ogni anno milioni di pezzi' secondo le quote stabilite dall'eurosistema. Nei tradizionali toni, dal rossastro all'azzurro e il verde, i nuovi tagli da 5, 10, 20, 50 e 200 euro si basano su ritratti celebri dei personaggi reinterpretati in una chiave contemporanea, più stilizzata.