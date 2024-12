Natale alla Gefran: l’azienda ha aperto le porte per il «Xmas family day»

Il 20 dicembre Gefran, azienda con sede a Provaglio d’Iseo specializzata nella progettazione di sensori e sistemi per l’automazione industriale, ha accolto oltre 700 persone tra collaboratrici, collaboratori e loro familiari per il Gefran Xmas Family Day.

L’iniziativa, pensata in occasione delle festività natalizie, ha permesso di aprire i luoghi di lavoro al pubblico interno, scambiandosi anche i consueti auguri.

Un momento del Xmas Family Day di Gefran

Condivisione e riflessione

Maria Chiara Franceschetti, presidente dell’azienda, ha definiti l’evento un’occasione per valorizzare l’impegno e la professionalità delle persone che contribuiscono quotidianamente al successo dell’impresa. «Siamo un family business – ha dichiarato – e crediamo nella continuità e nelle persone che fanno parte dell’azienda. Questo momento di festa rappresenta un’opportunità per mostrare il nostro ambiente di lavoro alle famiglie e celebrare insieme i valori che ci accomunano».

L’evento è stato descritto come un’occasione per avvicinare le famiglie al mondo lavorativo di collaboratrici e collaboratori, creando un senso di appartenenza condiviso. «Il nostro papà, che ha gettato le fondamenta su cui l’azienda è cresciuta, sarebbe fiero e orgoglioso, come lo siamo noi oggi, di condividere con la famiglia Gefran allargata questo momento di festa. È stato bello ed emozionante aprire i nostri spazi e far conoscere l’ambiente di lavoro ai nostri cari».

Un momento del Xmas Family Day di Gefran

Azienda globale con radici locali

Gefran, fondata a Provaglio d’Iseo, è cresciuta nel tempo fino a diventare una realtà multinazionale. Con circa 650 dipendenti, di cui oltre 400 in Italia, l’azienda si distingue nel settore dell’automazione industriale grazie a competenza, innovazione e flessibilità. Opera in diversi ambiti produttivi, tra cui plastica, metallo, carta e trattamento termico, con una forte attenzione all’efficienza energetica dei processi.

Leggi anche Come sono andate le società bresciane quotate in Borsa negli ultimi 10 anni

La struttura dell’azienda comprende otto siti produttivi distribuiti tra Italia, Brasile, Cina, Svizzera e Stati Uniti, supportati da una rete commerciale composta da 13 organizzazioni dirette e oltre 80 distributori in tutto il mondo. Inoltre, Gefran collabora con centri di ricerca e università, rafforzando il proprio know-how tecnologico.