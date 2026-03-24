Mutuo casa, la richiesta media a Brescia è di 145mila euro

Il 2026 si apre con segnali positivi per il mercato dei mutui in Lombardia e anche Brescia si conferma tra le province più dinamiche. Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in Lombardia è cresciuto del 2% su base annua, raggiungendo i 151.269 euro. In parallelo cala l’età media dei richiedenti, scesa a 38 anni e mezzo, mentre diminuisce leggermente anche il valore medio degli immobili.

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In questo quadro, Brescia si colloca ai vertici regionali: con una richiesta media di 145.072 euro, la provincia è quarta in Lombardia, a poca distanza da realtà come Como (147.302 euro) e Sondrio (145.801 euro) e davanti a territori tradizionalmente solidi come Bergamo Bergamo (132.518 euro) e Varese (138.809 euro). Un dato che evidenzia un mercato immobiliare ancora vivace e una buona capacità di accesso al credito da parte delle famiglie bresciane.

Un altro elemento rilevante riguarda il calo delle surroghe, scese dal 35% al 22% in un anno, segno di un mercato meno orientato alla rinegoziazione e più alla nuova domanda. Sul fronte dei tassi, resta dominante il fisso, ma cresce l’interesse per variabile e misto, oggi al 9% del totale.

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Il calcolo della rata

Aumenta la richiesta di mutui a tasso variabile. Questo è legato all’andamento dei tassi; secondo le simulazioni per un finanziamento da 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile (TAN) disponibile online è 2,34% con una rata iniziale pari a 555 euro. I migliori tassi fissi, invece, partono da un tasso (TAN) del 3,15% ed una rata di 607 euro, vale a dire circa 50 euro più alta rispetto a quella variabile. Una differenza che spinge parte dei richiedenti a valutare soluzioni più flessibili, pur in un contesto di incertezza sui tassi futuri.