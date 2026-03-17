Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Mercato immobiliare, su Teletutto arriva «Brescia al metroquadro»

La nuova trasmissione partirà domenica 22 marzo: 12 puntate in cui si parlerà di immobili sul territorio, valutazioni, contratti, bonus e investimenti
Il conduttore è Jacopo Bianchi
Il conduttore è Jacopo Bianchi
AA

Domenica alle 20:05 su Teletutto parte «Brescia al metroquadro», una nuova trasmissione che ha l’ambizione di fornire una bussola per muoversi all’interno del sempre più critico mercato immobiliare, in particolare quello bresciano, considerato uno dei più complessi d’Italia per eterogeneità.

Il percorso pensato dall’emittente del nostro Gruppo, in collaborazione con la storica agenzia bresciana Euroimmobiliare, è composto da 12 puntate che andranno in onda ogni domenica per tre mesi e saranno poi disponibili in streaming on demand anche sul sito di Teletutto e sull’app del GdB.

Le puntate

Su Teletutto arriva Brescia al metroquadro
Su Teletutto arriva Brescia al metroquadro

Si comincerà proprio dalla comprensione delle dinamiche che governano il mercato del nostro territorio per poi toccare tutti gli aspetti principali dell’iter immobiliare partendo dalla valutazione di un immobile, passando per tutti i contratti specifici (incarico di mediazione, proposta d’acquisto, preliminare di vendita, affitto e rogito), fino ad arrivare a bonus e investimenti.

Ad accompagnare in questo percorso il conduttore Jacopo Bianchi si avvicenderanno agenti immobiliari, esperti del settore e diversi professionisti, tra cui notai, avvocati, architetti e geometri, per dare una visione il più chiara e completa possibile dell’argomento. Nel 2026 è fondamentale capire il mercato e le sue dinamiche per scegliere meglio ed è proprio questo il servizio che «Brescia al metroquadro» vuole fornire: rendere accessibile un argomento complesso, pieno di zone grigie e in continua trasformazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Brescia al metroquadromercato immobiliareTeletutto
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario