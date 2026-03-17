Mercato immobiliare, su Teletutto arriva «Brescia al metroquadro»

Domenica alle 20:05 su Teletutto parte «Brescia al metroquadro», una nuova trasmissione che ha l’ambizione di fornire una bussola per muoversi all’interno del sempre più critico mercato immobiliare, in particolare quello bresciano, considerato uno dei più complessi d’Italia per eterogeneità.

Il percorso pensato dall’emittente del nostro Gruppo, in collaborazione con la storica agenzia bresciana Euroimmobiliare, è composto da 12 puntate che andranno in onda ogni domenica per tre mesi e saranno poi disponibili in streaming on demand anche sul sito di Teletutto e sull’app del GdB.

Le puntate

Su Teletutto arriva Brescia al metroquadro

Si comincerà proprio dalla comprensione delle dinamiche che governano il mercato del nostro territorio per poi toccare tutti gli aspetti principali dell’iter immobiliare partendo dalla valutazione di un immobile, passando per tutti i contratti specifici (incarico di mediazione, proposta d’acquisto, preliminare di vendita, affitto e rogito), fino ad arrivare a bonus e investimenti.

Ad accompagnare in questo percorso il conduttore Jacopo Bianchi si avvicenderanno agenti immobiliari, esperti del settore e diversi professionisti, tra cui notai, avvocati, architetti e geometri, per dare una visione il più chiara e completa possibile dell’argomento. Nel 2026 è fondamentale capire il mercato e le sue dinamiche per scegliere meglio ed è proprio questo il servizio che «Brescia al metroquadro» vuole fornire: rendere accessibile un argomento complesso, pieno di zone grigie e in continua trasformazione.