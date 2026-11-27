Un’apparente stabilità, contraddistinta dalla pressione crescente sui margini, pesa sul futuro della meccanica. È quanto emerge dal sondaggio periodico condotto tra le aziende associate ad Anima Confindustria, con una significativa presenza di realtà bresciane. La stabilità del fatturato non basta a rassicurare il comparto: l’aumento dei costi di produzione, segnalato da quasi nove imprese su dieci e riconducibile in larga parte al rincaro dell’energia e di alcune materie prime, pesa sui bilanci e rende più difficile salvaguardare la redditività.
I dati
Per quanto riguarda i ricavi rispetto al secondo semestre 2025, il 38,2% delle aziende prevede valori stabili. Il 32,4% prospetta un aumento fino al 5%; sul fronte opposto, tre imprese su dieci si aspettano un arretramento. Le aspettative di aumento del fatturato si pareggiano quindi con le previsioni di diminuzione, delineando un equilibrio fragile. A rendere più critico il quadro è l’andamento dei costi di produzione.
L’88,2% delle aziende ha già registrato un aumento rispetto al secondo semestre 2025: per il 67,6% la crescita dei costi è contenuta entro il 10%, mentre per il 20,6% arriva fino al 20%. I costi energetici, ancora troppo elevati, e il rincaro di alcune materie prime continuano a pesare sui bilanci aziendali, riducendo lo spazio per assorbire ulteriori aumenti. A ciò si aggiunge l’incidenza dell’inflazione nell’ultimo anno, che ha contribuito a erodere i margini e a rendere più onerosa la gestione ordinaria delle imprese. In questo contesto, anche per il 32,4% delle imprese che prevede un fatturato in crescita, l’aumento dei ricavi non si traduce necessariamente in un miglioramento della marginalità.
Ne risente la marginalità
«Il sondaggio restituisce un quadro di apparente stabilità, ma l’aumento dei costi per le aziende della meccanica incide pesantemente sulla marginalità e rende più difficile investire e programmare la produzione - evidenzia Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria. Le risposte sugli ordinativi confermano l’assenza di una ripresa diffusa. Per il secondo semestre 2026, il 41,2% delle aziende prevede ordinativi stabili rispetto ai valori registrati nei primi sei mesi dell’anno».
Sul fronte occupazionale, oltre il 60% delle imprese della meccanica dichiara un livello stabile, mentre un terzo degli associati segnala una crescita. «È necessario che le aziende possano contare su condizioni di approvvigionamento energetico più competitive e su un contesto economico meno incerto - chiude Almici -. Anche per chi prevede un aumento del fatturato, la crescita dei ricavi rischia di essere assorbita dai rincari».