Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaCultura

Maurizio Franzini: «Anche i ricchi cambiano, serve ridurre le differenze»

Stefano Martinelli
L’economista e professore all’Università di Roma La Sapienza secondo ospite del ciclo «La sfida delle disuguaglianze»: «Crescono i redditi di manager, sportivi e star di cinema e musica»
L'economista Maurizio Franzini
L'economista Maurizio Franzini

Anche il mondo dei «super ricchi» sta cambiando profondamente. Se da un lato infatti si sta allargando la forbice della disuguaglianza, dall’altro nell’empireo della ricchezza ad avere un posto privilegiato sono sempre più i manager, ma anche sportivi e star di musica e cinema. A sostenerlo è Maurizio Franzini, economista e professore all’Università di Roma La Sapienza, ospite domani alle 17.30 al teatro Sancarlino in corso Matteotti 6 a Brescia, del secondo incontro del ciclo «La sfida delle di

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario