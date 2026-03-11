I mattoncini Lego non sentono crisi: l’utile sale del 21%

I mattoncini colorati non conoscono crisi. Per Lego il 2025 è ancora un anno record. Il fatturato è aumentato del 12% raggiungendo gli 83,5 miliardi di corone danesi (11,2 miliardi di euro) trainato da una domanda sostenuta e forte per il portfolio, che ha portato alla crescita in tutti i gruppi di mercato: in particolare in Europa occidentale, nelle Americhe ma anche in Europa centrale e orientale, Medio Oriente e Africa.

Il record

L’utile netto è salito del 21% raggiungendo i 16,7 miliardi di corone danesi (2,2 miliardi di euro) e andando oltre le aspettative. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 16%, superando il mercato dei giocattoli cresciuto del 7%. La quota ha registrato un incremento ad un ritmo più che doppio rispetto al mercato dei giocattoli. Crescita a doppia cifra anche per l’utile operativo (+18%) che ha raggiunto i 22 miliardi di corone danesi (2,9 miliardi di euro) grazie al fatturato record, all’efficienza della produzione su larga scala e all’aumento della produttività, mentre sono proseguiti gli investimenti strategici.

Leggi anche Non solo i bambini giocano coi Lego: cosa raccontano dati e mercato

«Abbiamo ottenuto questi risultati grazie alla creatività nell’innovazione dei prodotti e all’efficienza delle operazioni, offrendo l’esperienza di gioco Lego a un numero di bambini mai visto prima», sottolinea il ceo Niels B Christiansen. Il 2025 ha visto il gruppo lanciare il suo portafoglio più ampio fino ad oggi, con oltre 860 prodotti, circa la metà dei quali nuovi, che hanno riscosso grande successo tra i costruttori di tutte le età.

La partnership con la Formula 1 ha attratto nuovi costruttori quando i primi prodotti sono stati immessi sul mercato lo scorso anno, supportati da attivazioni in più di venti eventi del Gran Premio. Lego è anche diventata sempre più sostenibile. A titolo d’esempio la quantità di contenuti rinnovabili e riciclati nei materiali acquistati per realizzare i mattoncini ha raggiunto il 52% dal 33% del 2024.