Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

I mattoncini Lego non sentono crisi: l’utile sale del 21%

Il fatturato aumenta e tocca quota 11,2 miliardi: nel 2025 lanciati 400 nuovi prodotti
Uno store della Lego
Uno store della Lego
AA

I mattoncini colorati non conoscono crisi. Per Lego il 2025 è ancora un anno record. Il fatturato è aumentato del 12% raggiungendo gli 83,5 miliardi di corone danesi (11,2 miliardi di euro) trainato da una domanda sostenuta e forte per il portfolio, che ha portato alla crescita in tutti i gruppi di mercato: in particolare in Europa occidentale, nelle Americhe ma anche in Europa centrale e orientale, Medio Oriente e Africa.

Il record

L’utile netto è salito del 21% raggiungendo i 16,7 miliardi di corone danesi (2,2 miliardi di euro) e andando oltre le aspettative. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 16%, superando il mercato dei giocattoli cresciuto del 7%. La quota ha registrato un incremento ad un ritmo più che doppio rispetto al mercato dei giocattoli. Crescita a doppia cifra anche per l’utile operativo (+18%) che ha raggiunto i 22 miliardi di corone danesi (2,9 miliardi di euro) grazie al fatturato record, all’efficienza della produzione su larga scala e all’aumento della produttività, mentre sono proseguiti gli investimenti strategici.

«Abbiamo ottenuto questi risultati grazie alla creatività nell’innovazione dei prodotti e all’efficienza delle operazioni, offrendo l’esperienza di gioco Lego a un numero di bambini mai visto prima», sottolinea il ceo Niels B Christiansen. Il 2025 ha visto il gruppo lanciare il suo portafoglio più ampio fino ad oggi, con oltre 860 prodotti, circa la metà dei quali nuovi, che hanno riscosso grande successo tra i costruttori di tutte le età.

La partnership con la Formula 1 ha attratto nuovi costruttori quando i primi prodotti sono stati immessi sul mercato lo scorso anno, supportati da attivazioni in più di venti eventi del Gran Premio. Lego è anche diventata sempre più sostenibile. A titolo d’esempio la quantità di contenuti rinnovabili e riciclati nei materiali acquistati per realizzare i mattoncini ha raggiunto il 52% dal 33% del 2024.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LegofatturatoDanimarca
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario