Licenziati via WhatsApp: la replica della società

La vertenza sindacale che riguarda Vetrerie Maccarinelli di Travagliato e relativa alla decisione presa dall’omonima famiglia bresciana di cessare l’attività, con il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti, registra un aggiornamento.

A distanza di alcuni giorni dalla denuncia avanzata dal sindacato (Andrea Cassago della Uiltec, nello specifico) e che ha avuto un notevole eco mediatico, Francesca Maccarinelli per conto della società ha voluto dare la sua versione dei fatti, puntando il dito in particolare contro il rappresentante dei lavoratori.

«Vetrerie Maccarinelli – scrive l’imprenditrice in una nota recapitata nel pomeriggio di ieri – respinge con fermezza le dichiarazioni del sindacato riprese dalla stampa. Il licenziamento non è stato comunicato con un messaggio WhatsApp recante la parola "licenziato". Ai lavoratori è stata inviata una raccomandata il 10 marzo 2026, replicata il giorno seguente via WhatsApp e e-mail, canali abitualmente utilizzati dagli stessi dipendenti per ogni comunicazione. La cessazione dell’attività non è giunta inattesa: il sindacato era stato informato della crisi già nel 2025, con incontri nel novembre 2025 e ulteriori comunicazioni tra gennaio e febbraio 2026. Le dichiarazioni del signor Cassago sulla mancanza di dialogo sono false e strumentali all’esasperazione di una situazione umanamente delicata. Solo un dipendente vantava 25 anni di anzianità, gli altri 3-5 anni; uno meno di un anno. Anche se in difficoltà, l’azienda ha versato il contributo per la Naspi e riconosciuto l’indennità del preavviso, tutelando i diritti economici dei lavoratori»