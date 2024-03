L’ex Carnevali volta pagina: a piano terra apre l’Italmark

L’ex Carnevali di Brescia volta pagina. Al piano terra dell’ex tempio dell’abbigliamento bresciano, chiuso da sette anni, Italmark ha aperto un nuovo punto vendita, inaugurato stamattina. È il dodicesimo in città, il centesimo per il gruppo fondato cinquantotto anni fa.

L’immobile, a venti mesi dalla vendita all’asta per 3,5 milioni di euro - prima rilevato dal Park Hotel Ca’ Noa è stato poi rivenduto alla società immobiliare Colline Toscane di via Codignole - rinasce parzialmente a nuova vita. Sugli altri piani dell’immobile proseguono i cantieri, iniziati a fine 2022, con la bonifica imposta dal Comune di Brescia per ridurre il rischio di degrado innescato dalla lunga chiusura.

Servizio bar e ristorazione

Millecinquecento i metri quadrati di superficie commerciale occupati dal supermercato che è molto attento al territorio: oltre mille e cinquecento i prodotti che provengono da piccoli e medi produttori lombardi. Si va dai reparti di prodotti confezionati, a quelli freschi, dall’ortofrutta alla forneria, dal corner pizza alla pala alla gastronomia. E ancora salumi e formaggi, pescheria e macelleria. Ci sono inoltre il servizio bar e ristorazione. Italmark conferma anche l’attenzione alla sostenibilità, con l’impianto di illuminazione a led e quello di refrigerazione realizzato con un gas naturale che in caso di rilascio in atmosfera genera danni minori rispetto ai gas sintetici.