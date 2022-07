Lefay Resort: nel 2021 il fatturato a 33,5 milioni, +30% sul 2020

«Fiero dei risultati conseguiti dal team di Lefay Resort, resi possibili da scelte caratterizzate da coraggio e perseveranza». È il commento del Ceo di Lefay Resorts & Residences, Alcide Leali in occasione della presentazione dell’ottava edizione del bilancio di sostenibilità.

I numeri

Il gruppo che dispone di due resort (sul lago di Garda e in Trentino a Pinzolo), nel 2021 ha registrato un fatturato consolidato di 33,5 milioni di euro, in crescita del 30% sul 2020. Nel corso dell’anno sono state registrate 72.800 presenze, con un tasso di soddisfazione del 96%. Uniti all’andamento delle vendite residenziali a Lefay Resort & SPA Dolomiti (oggi 19 unità su 21 risultano vendute), questi numeri hanno portato il gruppo a un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, con un 30% in più di fatturato rispetto al 2020 e una variazione positiva del 22% per quanto riguarda l’Ebitda.

«Siamo riusciti a superare brillantemente le difficoltà causate dalla crisi pandemica - commenta Leali -, bensì abbiamo portato a termine il progetto di completo restyling di Lefay Resort & SPA Lago di Garda che, insieme al successo di Lefay Resort & SPA Dolomiti, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati».

Riconoscimenti

Le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay Resorts & Residences ad essere tra le 131 realtà certificate Top Employers Italia, che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Il 40% dei collaboratori del gruppo ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di parità di genere (53% uomini e 47% donne - percentuale che sale a 60% se si considerano le posizioni manageriali). Nel 2021 sono state raggiunte oltre 10.000 ore complessive di formazione. Ora Leali è pronto ad affrontare nuove sfide: su tutte la realizzazione del terzo resort, situato in Toscana, a Montalcino. Con un’occhio anche oltre confine.

