«Le piccole che fanno grande Brescia»: l’evento in diretta streaming sul GdB

I numeri e le performance delle prime mille piccole e medie imprese del nostro territorio, quelle cresciute di più negli ultimi cinque anni, dal 2018 al 2022. È di questo che si parlerà martedì 26 marzo alle 10.30 durante «Le piccole che fanno grande Brescia», l’evento di presentazione dell’analisi che sarà possibile seguire in diretta streaming su www.giornaledibrescia.it.

Sul palco di sala Faissola di Intesa Sanpaolo (piazza monsignor Almici a Brescia) sarà presentato lo studio realizzato dal gruppo di lavoro del professor Claudio Teodori, docente di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, in sinergia con la redazione economia del Giornale di Brescia.

Dopo la presentazione dei risultati, sul palco interverranno anche Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti, e Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana.

L’inserto in edicola e online

Dal 27 marzo l’inserto «Le piccole che fanno grande Brescia» sarà disponibile in edicola e online su

L’inserto cartaceo dedicato alle 1.000 Pmi sarà acquistabile in edicola con il Giornale di Brescia al costo di 10 euro (più il prezzo del quotidiano). Il volume raccoglie i contenuti redazionali, gli indici e le performance economiche e finanziarie di tutte le imprese analizzate. Quest’anno, poi, l’inserto cambia formato e diventa un volume come Bilanci Brescia, quello dedicato alle mille imprese bresciane, presentate durante l’evento «Oscar dei Bilanci».

L’analisi e i numeri saranno disponibili anche in versione digitale su bilanci.giornaledibrescia.it. La piattaforma permette di fruire di tutti i dati in modo interattivo: interrogandoli in pochi clic e consentendo all’utente di fare ricerche personalizzate e approfondire le performance in modo comodo e veloce.

Per accedere al portale Bilanci è necessario essere utenti premium, che significa aver sottoscritto l’abbonamento annuale al costo di 10 euro. L’abbonamento consente di accedere ai dati delle prime mille Pmi, ai bilanci delle prime mille imprese bresciane e a tutto l’archivio delle passate edizioni.