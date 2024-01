La Piadineria è stata acquisita dal fondo CvC Capital per 600 milioni

La Piadineria, catena bresciana da oltre 400 punti vendita distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks, con oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70.000 clienti al giorno, è stata acquistata per oltre 600 milioni dal fondo CvC Capital partners. È stato infatti raggiunto un accordo vincolante con il fondo Permira per acquisire il 100% del gruppo, intesa che come sempre in questi casi è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari che dovrebbero arrivare nella prima metà dell'anno.

Permira avevano acquisito La Piadineria all'inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della società, triplicando negli ultimi sei anni sia fatturato sia margine operativo lordo. La formula proposta nei punti vendita si basa su un'offerta di oltre 30 tipi di piadine, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone, in provincia di Brescia: le basi vengono cotte e farcite al momento con ingredienti freschi acquistati da fornitori italiani. Il gruppo fin dalla sua fondazione è cresciuto a un ritmo molto elevato che, secondo la società, le ha permesso di diventare la seconda catena di ristorazione in Italia.

Le dichiarazioni

«Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie a eccellenza operativa e un formato unico e distintivo» commenta Alessandro Baccarin, director di Cvc. «Ringraziamo tutto il team de La Piadineria per l'eccezionale lavoro svolto a supporto della crescita dell'azienda negli ultimi sei anni» aggiunge Francesco Pascalizi, partner e head of Italy di Permira, mentre Andrea Valota, amministratore delegato del gruppo La Piadineria spiega di essere «molto orgoglioso del lavoro svolto insieme a Permira che ringrazio per il supporto e l'aiuto degli ultimi anni».

«Siamo convinti che nei prossimi anni la società sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità di crescita che il mercato ci offre: la nostra ambizione è quella di consolidare il posizionamento di leadership in Italia e di accelerare la nostra espansione all'estero» conclude Valota.

