La nuova sfida Givi: conquistare i mercati globali con l’iconico bauletto

Estetica e design made in Italy, camminano di pari passo con la praticità e il comfort. Sono questi gli asset attraverso i quali il gruppo Givi di Flero vuole conquistare il primato mondiale nel mondo degli accessori per le motociclette. Maxia 5, il nuovo iconico bauletto, ha questa mission. E per la prima volta (e fino ad oggi, domenica), è stato esposto al Fuori Salone di Milano, nella prestigiosa sede della Agenzia di turismo 5 Giornate, negli spazi dell’antico Casello del Dazio.

Si tratta di un importante salto di qualità per l’azienda fondata da Giuseppe Visenzi (oggi affiancato dalla figlia Hendrika, vicepresidente e amministratore delegato) che nel 1978 ideò ed inizio a vendere con successo il primo bauletto firmato Givi.

Il nuovo prodotto della serie Monokey, nella sua evoluzione tecnica ed estetica, dal primo modello del 1991 alla nuova serie, è il risultato di oltre vent'anni di esperienza e progettazione che ne fanno una vera e propria opera high tech.

La presentazione

L’innovativo accessorio Givi è stato presentato per la prima volta al Fuori Salone di Milano, accanto ai modelli più avanzati della linea Maxia 5 Tech, dalla valigia nera con catadiottro trasparente e quattro cover verniciate in color alluminio, impreziosita da una fotoincisione sul coperchio e da due fregi cromati sul fondo, alla versione con stesse caratteristiche tecniche e 4 cover nere verniciabili.

La sede a Flero

Il gruppo Givi conta filiali in Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia e importatori presenti in tutti i continenti. Sono circa 200 le persone impiegate solo in Italia, circa 600 nel mondo. Il cuore dell’azienda si trova a Flero, nel reparto Ricerca & Sviluppo dove operano circa 50 esperti che lavorano in collaborazione con l’Università di Ingegneria meccanica di Brescia e Milano e con primarie scuole di design e moda come Laba (Libera Accademia Belle Arti).

È proprio qui a Flero che è stato progettato Maxia 5, quinta serie del bauletto da 58 litri con design rinnovato di derivazione automobilistica e con un’ampia capacità che non influisce, però, sull’aerodinamicità e sulle caratteristiche strutturali. Il bauletto ospita infatti due caschi modulari di grandi dimensioni, rappresentando un compagno ideale per chi ama fare grandi viaggi in moto in compagnia, mentre la maggiore aderenza tra i due gusci aumenta anche la sicurezza contro le effrazioni.

Il marchio oggi identifica non solo oltre mille accessori per la moto e lo scooter ma una world company, Givi spa, dedicata alle due ruote di ogni tipo, cui fanno capo i marchi Givi, Kappamoto e Hevik per il settore moto, Givi Bike per la bici, Electric Enjoy per scooter elettrici ed eBike dedicati a sharing, delivery e noleggio.