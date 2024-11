La crisi tedesca e la paura del manifatturiero bresciano nel Tg Economia

In questa nuova edizione del Tg Economia, andata in onda lunedì 25 novembre alle 20.05 su Teletutto, è ancora in primo piano la crisi tedesca. Secondo un’indagine di Confindustria Brescia, che ha interpellato 150 aziende aderenti, il 79% delle imprese bresciane che esportano in Germania ridurrà le vendite con un differenziale del 34%. Il raffronto è fra quest’anno e il 2021, ultimo anno prima del rallentamento della locomotiva tedesca.

Si torna poi a parlare della formazione come leva per ridurre il Gap fra scuola e mondo del lavoro, di cui l'Hub della conoscenza di Leno si sta facendo portatore.

Fra gli argomenti affrontati c'è la decima edizione del Galà dei Bilanci del Giornale di Brescia, che come lo scorso anno si terrà al Teatro Grande.

Sempre d’attualità il tema di Transizione 5.0, nel Tg curato e condotto da Laura Bergami, un piano che, fra burocrazia e dati da fornire che devono essere precisi e certi, fa fatica a decollare.

Nel suo approfondimento il professor Francesco Menoncin, docente di Politica Economica all’Università Statale di Brescia, ripercorre, poi, l’andamento dell’Euro che è prossimo a festeggiare i suoi primi 25 anni.