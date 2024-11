Il sistema Brescia può aiutare la Germania

Giangiacomo Calovini*

La crisi tedesca penalizza la nostra economia, serve una nuova strategia

Foto Ansa

La recente crisi economica che sta investendo la Germania, tradizionalmente il cuore pulsante dell’economia europea, solleva interrogativi cruciali per il nostro Paese, ed in particolare per territori come Brescia, che hanno costruito la propria prosperità su una manifattura di eccellenza e una forte vocazione all’export. I dati diffusi negli ultimi giorni, che anticipano un calo del 34% nelle esportazioni verso la Germania nel 2024 e che certificano una riduzione per 4 imprese su 5, non possono