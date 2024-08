La Bauli Patisserie Academy ha sfornato due nuovi esperti pasticceri

Si chiamano Michele Bertagnoli e Rebecca Cortese i due nuovi esperti pasticceri assunti da Bauli per entrare a far parte del Bauli Pastry Team. Il loro percorso è passato anche da Brescia: la Bauli Patisserie Academy – un corso gratuito che mirava alla formazione di nuove figure professionali specializzate nella pasticceria – si è tenuta presso CAST Alimenti, l’istituto bresciano nato nel 1997 che a oggi rappresenta l’unica scuola italiana dedicata a tutti i mestieri del gusto e che collabora al progetto.

Leggi anche Nasce la Bauli Patisserie Academy in Cast Alimenti: formazione gratuita per futuri talenti

Il corso e l’assunzione

L’accademia è stata inaugurata ad aprile e al termine del primo ciclo (un corso di dodici settimane) Bauli ha selezionato due talenti proponendo loro un’assunzione nel Gruppo.

I partecipanti al corso

I due neoassunti sono, appunto, il 28enne Michele Bertagnoli e la 24enne Rebecca Cortese: faranno parte del team di product development e si occuperanno di innovazione di prodotto, dalla ricerca di nuovi ingredienti e gusti in linea con le esigenze del mercato (sempre più selettivo) e fino allo studio dei processi produttivi.

«Durante la Bauli Patisserie Academy», racconta il primo, «ho appreso nuove tecniche e lavorato su progetti innovativi in un contesto stimolante. Entrare oggi a far parte del Gruppo Bauli è un’opportunità unica per affinare le mie competenze e contribuire con idee creative in un ambiente altamente professionale». Per Cortese invece la pasticceria è un amore, oltre che una professione. «Mi sono innamorata della pasticceria al termine di uno stage dopo una laurea in scienze e culture enogastronomiche», spiega. «La Bauli Patisserie Academy ha rappresentato il perfetto connubio tra i miei studi e le mie esperienze pratiche. Questo corso mi ha permesso di mettere in pratica le conoscenze acquisite, crescere professionalmente e conoscere meglio il mondo industriale, in un contesto collaborativo e professionale».

Come si struttura l’accademia

Totalmente gratuito e finanziato dal Gruppo Bauli, il corso proposto da Bauli Patisserie Academy presso CAST Alimenti ha coinvolto diversi partecipanti da tutta Italia, ma anche il personale interno dell’azienda.

Un momento del corso

L’intento di Bauli, coinvolgendo una scuola di alta formazione come CAST, era quello di trovare nuove persone e con loro un punto di vista originale sul mondo della pasticceria. A spiegarlo è Marco Trezzi, Chief R&D Officer del Gruppo Bauli, che racconta come l’azienda abbia «un’attenzione particolare all’innovazione, alla creatività e alla riduzione degli sprechi nella produzione di prodotti lievitati. E oggi con orgoglio diamo il benvenuto ai nostri due nuovi talenti, frutto dell'impegno e della passione dimostrati durante la Bauli Patisserie Academy. La loro capacità di portare innovazione, unita alle skill sviluppate nel corso, sarà un valore aggiunto per il nostro reparto R&D».

Sinergia tra azienda e accademia

Altra caratteristica del corso è la combinazione dell’esperienza aziendale e di quella accademica, terreno fertile per la ricerca e l’individuazione di nuovi talenti, come sottolineano dall’azienda.

«Le prospettive che immaginavamo quando con il Gruppo Bauli abbiamo messo a punto la Bauli Patisserie Academy», conclude il direttore di CAST Alimenti Vittorio Santoro, «si sono pienamente confermate con grande, reciproca soddisfazione. Il progetto ha infatti dimostrato il suo originale valore, basato prima di tutto sul fatto di creare sbocchi professionali innovativi per giovani talenti nell’ambito dell’industria dolciaria, dove il livello elevato delle competenze incontra le aspettative e le risorse di una grande realtà di ricerca e produttiva come Bauli. Esistono, infatti, interessantissime sinergie tra alta formazione artigianale e attività R&D dell’industria. Da parte nostra, come promotori del progetto insieme al Gruppo Bauli, abbiamo verificato l’importanza di rafforzare collaborazioni di questo tipo, capaci di consolidare il dialogo con chi nel mondo industriale sta guardando sempre più al valore della propria offerta».