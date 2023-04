L'occupazione torna a crescere, ma a Brescia manca un lavoratore su due

L’occupazione torna a correre dopo la pandemia, ma mancano sempre troppe figure professionali: a Brescia non si trova un lavoratore su due. Lo registra il 24°esimo report «Primavera 2023: tendenze, cambiamenti e incertezze» realizzato dall’Osservatorio MPI di Confartigianato, che evidenzia come nel 2022 in Lombardia gli occupati siano stati 4 milioni 424 mila, numero ancora inferiore di 27 mila unità (-0,6%) rispetto ai 4 milioni 451 mila occupati del 2019.

A Brescia 542 mila, meno 10 mila unità rispetto al 2019, ma nell’ultimo anno (2021-2022) è evidente il recupero, con 1.000 unità in più (+0,1%). Tra le 12 province lombarde solo 4 superano i livelli occupazionali pre-crisi: Lodi (+3,0%), Bergamo (+2,0%), Monza -Brianza (+1,9%) e Mantova (+1,1%): le altre, tra cui la nostra (-1,8%) restano ancora sotto i livelli 2019.

Traino dell’edilizia

«Nel percorso di recupero dell’occupazione, la componente che ha risentito maggiormente dello shock è quella dei lavoratori bresciani occupati nel manifatturiero esteso (-5,6% la variazione tra 2019 e 2022) e nei servizi (-17% variazione 2019-2022) - spiega Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia -. Il traino degli occupati è dato dall’ottima performance del settore delle costruzioni dove i 46mila occupati a tutto il 2022 sono risultati in crescita tra il 2019 e il 2022 del 58% anche grazie ai vari bonus casa. Preoccupano ancora una volta, non tanto le entrate previste, a Brescia in aumento ad aprile 2023 del 4,7 rispetto ad un anno fa, quanto le professionalità di difficile reperimento: un lavoratore su due non si trova (il 49,2%) in aumento di 5 punti percentuali rispetto ad un anno fa».

Settori in crisi

A livello provinciale nel manifatturiero esteso l’occupazione recupera e supera i livelli 2019 a Lodi (+9,4%), Varese (+5,5%), Mantova (+2,9%), Lecco (+2,4%), Monza - Brianza (+2,2%) e Bergamo (+2,0%), mentre resta ampiamente sotto a Como (-6,8%), a Sondrio (-8,2%) e a Brescia (-5,6% con -11mila addetti); nei servizi l’occupazione recupera soltanto a Monza - Brianza (+2,2%) e Lodi (+1,7%), posizionandosi entrambe tra le prime 30 nel rank nazionale, mentre riduzioni più marcate si osservano a Sondrio (-5,1%), Brescia (-5,5% con meno 17mila addetti nel trienni) e Varese (-6,4%); invece nelle costruzioni dinamiche migliori della media regionale si osservano per Brescia (+58,4% e 17mila addetti - 12^ nella classifica nazionale), seguita da Mantova (+47,6), Bergamo (+34,7%) e Milano (+23,0%) mentre al contrario si registrano riduzioni della platea di occupati a Monza - Brianza (-5,2%), Lodi (-12,2%) e Lecco (-30,9%). Tra le province lombarde che risentono invece della criticità legata al difficile reperimento di personale, al primo posto c’è Pavia (57,6%), seguita da Lodi (54,0%), Lecco (53,7%), Cremona (53,3%), Mantova (53,1%), Monza -Brianza (50,4%) e Sondrio (50,3%).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it