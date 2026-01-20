Giornale di Brescia
EconomiaItalia e Estero

In Italia lavoratori sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi

Un’analisi Oxfam riconosce l’Italia come un «Paese di fortune invertite». Il lavoro non salva dal rischio di povertà
Immagine di un lavoratore
Immagine di un lavoratore
Ricchi sempre più ricchi e lavoratori sempre più poveri. Un’analisi di Oxfam descrive l’Italia come un Paese di «fortune invertite», dove si allarga il baratro della disuguaglianza: un’ereditocrazia in cui quasi due terzi dei patrimoni dei miliardari è ereditata. Il 5% delle famiglie più benestanti detiene la metà della ricchezza nazionale e, in 15 anni, ha beneficiato del 91% dell’incremento complessivo della ricchezza. Alla metà più povera della popolazione è andato appena il 2,7%.

La politica

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito i dati «drammatici». «Il governo la smetta con la propaganda e si occupi della condizione materiale delle persone», ha dichiarato impegnandosi a continuare a battersi per il salario minimo.

L’europarlamentare del Movimento 5 stelle Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, ha affermato che le politiche dell’esecutivo invece di «ridurre le diseguaglianze finiscono per rafforzarle». Mentre secondo il deputato di Avs Angelo Bonelli «l’Italia è sempre più ingiusta e diseguale».

I miliardari

Il divario continua ad ampliarsi. Ogni giorno, nell’ultimo anno, la ricchezza reale dei 79 miliardari italiani è aumentata di 150 milioni di euro, portando i loro patrimoni complessivi a 307,5 miliardi. Non sono invece aumentati i salari reali, che restano ancora al di sotto dei livelli pre-Covid. La perdita cumulata del potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali si è attestata a 7,1 punti percentuali. E per il 2025 è stimato solo un modesto recupero di +0,5 punti percentuali.

Lavorare non basta più a evitare la trappola della povertà per il 15,6% delle famiglie. Tra i 2,2 milioni di famiglie in indigenza assoluta nel 2024 – dato stabile – aumentano quelle che si trovano in questa condizione nonostante almeno un componente abbia un impiego, spesso precario o con contratti part-time involontari.

