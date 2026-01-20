In Italia lavoratori sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi

Ricchi sempre più ricchi e lavoratori sempre più poveri. Un’analisi di Oxfam descrive l’Italia come un Paese di «fortune invertite», dove si allarga il baratro della disuguaglianza: un’ereditocrazia in cui quasi due terzi dei patrimoni dei miliardari è ereditata. Il 5% delle famiglie più benestanti detiene la metà della ricchezza nazionale e, in 15 anni, ha beneficiato del 91% dell’incremento complessivo della ricchezza. Alla metà più povera della popolazione è andato appena il 2,7%.

La politica

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito i dati «drammatici». «Il governo la smetta con la propaganda e si occupi della condizione materiale delle persone», ha dichiarato impegnandosi a continuare a battersi per il salario minimo.

L’europarlamentare del Movimento 5 stelle Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, ha affermato che le politiche dell’esecutivo invece di «ridurre le diseguaglianze finiscono per rafforzarle». Mentre secondo il deputato di Avs Angelo Bonelli «l’Italia è sempre più ingiusta e diseguale».

I miliardari

Il divario continua ad ampliarsi. Ogni giorno, nell’ultimo anno, la ricchezza reale dei 79 miliardari italiani è aumentata di 150 milioni di euro, portando i loro patrimoni complessivi a 307,5 miliardi. Non sono invece aumentati i salari reali, che restano ancora al di sotto dei livelli pre-Covid. La perdita cumulata del potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali si è attestata a 7,1 punti percentuali. E per il 2025 è stimato solo un modesto recupero di +0,5 punti percentuali.

Lavorare non basta più a evitare la trappola della povertà per il 15,6% delle famiglie. Tra i 2,2 milioni di famiglie in indigenza assoluta nel 2024 – dato stabile – aumentano quelle che si trovano in questa condizione nonostante almeno un componente abbia un impiego, spesso precario o con contratti part-time involontari.