Isfor, nove master per l’alta formazione delle aziende bresciane

Questa mattina Isfor, l’ente di formazione continua di Confindustria Brescia, ha presentato un programma annuale di percorsi di alta formazione arricchito con molte nuove proposte, che vanno ad aggiungersi al catalogo composto da circa 300 percorsi formativi specialistici già avviati. I percorsi di alta formazione si differenziano da quelli a catalogo per livello didattico e di specializzazione e in alcuni casi anche per la durata, che può essere maggiore.

«Isfor ha ormai un’offerta che compete tranquillamente con le business school del Veneto e del milanese - osserva Cinzia Pollio, direttrice di Fondazione Aib e di Isfor -. Oserei dire che, forse meglio dell’offerta di queste ultime, la nostra proposta risponde alle ambizioni e alle specificità del contesto imprenditoriale bresciano e delle province limitrofe, caratterizzato da imprese manifatturiere, di proprietà e leadership famigliare». Realtà, queste ultime, «che hanno bisogno di acquisire competenze ai più alti livelli - aggiunge Pollio -, valorizzando e sviluppando le peculiarità di una certa cultura».

Il programma

Il programma annuale di alta formazione (qui è possibile consultare l’elenco completo e iscriversi), che ha come slogan «Il futuro è di chi sa», comprende nove master ed è strutturato secondo un sistema logico, che parte da un percorso di general management rivolto a imprenditori e imprenditrici e a manager che desiderino acquisire competenze strategiche e gestionali a 360 gradi. Questo è il percorso più antico e completo di Isfor, giunto alla 17° edizione. Il master in «Management e innovazione delle imprese», partito il 16 settembre (le iscrizioni sono però ancora aperte) conta oltre 30 iscrizioni.

La presentazione dei corsi di alta formazione di Isfor - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono poi un programma riservato agli imprenditori e alle imprenditrici, articolato sui due temi dell’assetto proprietario e di governance dell’impresa e della leadership e due percorsi, un foundation e un avanzato, sulla leadership rivolti a imprenditori, manager che coordinano persone. Isfor da alcuni anni sta infatti lavorando su una nuova leadership nelle organizzazioni improntata al mindset, allo stile e alla metodologia del coaching.

Tra le proposte anche un percorso di «People e project management» rivolto a imprenditori e manager di società di servizi e alcuni percorsi di specializzazione dedicati a specifiche funzioni dell’impresa altamente professionalizzanti: un master dedicato alla funzione commerciale e vendite, uno per responsabili Risorse Umane, un master sulla sostenibilità, uno sui Sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza e parità di genere.

«L’offerta di Isfor - commenta Elisa Torchiani, presidente di Fondazione Aib -, dà agli imprenditori, alle imprenditrici, ai manager e a tutti i lavoratori delle nostre aziende l’opportunità di acquisire e sviluppare le competenze che servono per accrescere la competitività delle imprese in un contesto sempre più complesso, rispondendo pienamente agli obiettivi di Confindustria Brescia».

Grazie alla collaborazione con partner di rilievo come Smae - School of Management and Advanced Education dell'Università degli Studi di Brescia, Family Strategy, Gummy Industries, Into the Change, Project Group e Risorsa Uomo i percorsi offerti da Isfot coprono le aree più strategiche del mondo aziendale contemporaneo: dalla gestione d’impresa all'innovazione, dalla leadership al coaching, fino a temi cruciali come la gestione e lo sviluppo delle persone in azienda, la sostenibilità e le politiche Esg.

Hr manager

Particolare impegno è stato dedicato alla riprogettazione del master in «Gestione e Sviluppo delle risorse umane», per il quale si è scelto per questa 3° edizione di collaborare con una delle società di consulenza direzionale più affermate del territorio: Project Group.

«La funzione dell’Hr manager è molto importante nelle imprese e spesso di recente introduzione - afferma Pollio -. Sta cambiando molto per rispondere a esigenze sempre più complesse e noi, perciò, stiamo lavorando da alcuni anni per lo sviluppo di questa funzione: riteniamo che la collaborazione con Project Group possa darci una ancora maggiore capacità di lettura e penetrazione dei contesti aziendali locali».

Per le aziende iscritte a Fondimpresa/Fondirigenti è possibile finanziare la partecipazione tramite il Conto Formazione con gestione gratuita delle pratiche da parte di Isfor, mentre per le associate a Confindustria Brescia è previsto un rimborso del 30% sul costo sostenuto, per un importo non superiore ai contributi associativi versati l’anno precedente.

Le Pmi possono inoltre richiedere il rimborso della Camera di commercio di Brescia pari al 50% del costo sostenuto. Per alcuni percorsi è possibile fruire di finanziamenti legati al Bando Regionale Formazione Continua e al Bando Regionale Linea Competenze. Per maggiori informazioni sui corsi e per iscriversi, visitare il sito web.