Formazione e lavoro: Isfor lancia 296 corsi per la stagione 2024-25

In un mercato del lavoro complesso e in rapida trasformazione per partecipare con beneficio a corsi di formazione servono capacità di identificare le competenze chiave di cui si necessita in azienda e capacità di investire per dotarsene o rafforzarle. Il medesimo discorso vale per chi i corsi li propone.

Avendo ben presenti queste premesse, l’ente di formazione continua Isfor di via Pietro Nenni, braccio operativo di Confindustria Brescia, ha allestito una proposta 2024-2025 di ben 296 corsi, di cui 224 generali e 63 nuovi.

Le lezioni sono suddivise in 13 aree. Si va dalla novità, le lezioni di Strategia – composte da nove percorsi dedicati al supporto delle imprese nella definizione e nella realizzazione di strategie vincenti – a Governance e responsabilità, Innovazione, Sostenibilità e ambiente, Internazionalizzazione, Controllo di gestione, pianificazione e corporate finance, Marketing e sviluppo commerciale, Processi produttivi, Sviluppo personale e sociale, Gestione e sviluppo delle persone e organizzazione aziendale, Compliance e sistemi di gestione, Sistemi informativi e tecnologie informatiche, per finire con la Sicurezza.

Il catalogo 2024-2025, spiegato nei dettagli sul sito, è stato presentato ieri mattina in Isfor dalla presidente di Fondazione Aib, Elisa Torchiani, dalla direttrice della Fondazione, Cinzia Pollio, dalla consigliera dell’Ordine dei commercialisti Laura Venturi, e da tre degli insegnanti che terranno le lezioni: l’ingegner Alessandro Marini e gli psicoterapeuti Alessandra Franzelli e Stefano Lancini.

«Tra gli ambiti di insegnamento – ha sottolineato la presidente Torchiani – spiccano per la tecnologia quelli sulla digitalizzazione (Innovazione), da approfondire in una serie di lezioni nuove che comprendono anche l’ormai immancabile Intelligenza Artificiale, frutto della collaborazione con assist Digital e Università di Brescia. Altro pilastro per chi sta costruendo un’azienda moderna è l’integrazione tra il benessere professionale e quello emotivo delle persone sul posto di lavoro, a cui saranno dedicati i corsi dell’area Sviluppo personale e sociale».

Novità sono in arrivo anche nell’area Gestione e sviluppo delle persone e organizzazione aziendale, dove si tratterà di temi socialmente rilevanti come i marchi aziendali, le proposte di valore per i dipendenti, le diversità di età e le diversità di genere. «Con il nuovo catalogo offriamo alle imprese corsi di alta qualità – ha precisato la direttrice Pollio – ma anche un accompagnamento verso innovative capacità di visione, pianificazione strategica e benessere organizzativo».

I corsi possono essere personalizzati e erogati sia nella sede cittadina di Isfor che direttamente in azienda.