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Iperammortamento: Bper lancia un «pacchetto» per le imprese

Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe emanare i decreti attuativi dell’agevolazione. L’iniziativa volta a promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese
Superammortamento, Bper lancia un pacchetto per le imprese
Superammortamento, Bper lancia un pacchetto per le imprese
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Bper Banca lancia il «Servizio Pacchetto Iperammortamento», un'iniziativa nata per valorizzare le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che reintroduce la misura fiscale dell'iperammortamento a favore degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, secondo il paradigma di Industria 4.0. Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe emanare i decreti attuativi dell’agevolazione.

Pensato per accompagnare le aziende nell'utilizzo efficace dell'agevolazione e favorire l'innovazione, la competitività e la crescita sostenibile, il Pacchetto Iperammortamento – si legge in una nota della banca – combina soluzioni di finanziamento su misura con un servizio di consulenza specialistica, sviluppato per dare un supporto completo all'impresa fino all'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

«Il servizio consente alle imprese di pianificare strategicamente l'investimento durante l'intero arco temporale di accesso all'incentivo, ottimizzandone il beneficio fiscale, semplificando i processi operativi e documentali, oltre alla possibilità di conseguire ulteriori vantaggi mediante il ricorso a misure agevolative cumulabili con l'iperammortamento – si legge in una nota –. Grazie a un approccio integrato, Bper affianca le aziende nelle fasi del percorso, dalla valutazione preliminare fino alla corretta fruizione dell'iperammortamento e, grazie alle diverse soluzioni finanziarie disponibili e vantaggiose, le supporta nella realizzazione dell'investimento». 

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