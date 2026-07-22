Trattamento acque: nasce Acqua Holding, un polo da 12 milioni

La stagione delle piccole imprese isolate sembra sempre più al tramonto. A vincere, oggi, è chi aggrega competenze, capitali e mercati. È con questa logica che il club deal bresciano Omh8 mette a segno una nuova operazione industriale dando vita ad Acqua Holding, polo con sede a Brescia specializzato nelle tecnologie per il trattamento delle acque destinato a diventare una piattaforma di consolidamento in un settore sempre più strategico per l’industria europea.
L’operazione, promossa e gestita da Studio Sebastiani di Brescia insieme a Ocean Merchant Industrial Partners, holding finanziaria partecipata da numerosi imprenditori e professionisti bresciani, ha portato all’acquisizione del 100% di Zac srl di Soresina (Cremona), che confluisce nella nuova holding insieme a Puro srl di Traversetolo (Parma), società rilevata alla fine del 2024 attraverso un leveraged buyout sponsorizzato dalla stessa Ocean Merchant Industrial Partners.
Il gruppo
Nasce così un gruppo che nel 2025 ha sviluppato 11,8 milioni di euro di fatturato e un Ebitda adjusted di 4,7 milioni, con l’ambizione di diventare uno dei principali operatori nazionali nel comparto del «water treatment & equipment» attraverso un percorso di crescita anche per linee esterne.
L’operazione unisce due realtà altamente complementari. Zac, azienda di Soresina con 22 dipendenti e uno stabilimento di 5mila mq, produce valvole, raccorderia e componenti in acciaio inox destinati ai settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Nel 2025 ha realizzato ricavi per 5,3 milioni con un Ebitda adjusted di 2 milioni.
Puro, invece, impiega 16 addetti e progetta da trent’anni sistemi tecnologici per il trattamento delle acque industriali, dagli impianti di osmosi inversa ai sistemi di filtrazione e alle tecnologie a raggi ultravioletti. Nel 2025 ha chiuso con 6,5 milioni di ricavi e 2,7 milioni di Ebitda adjusted.
Gli obiettivi
«L’unione di due realtà altamente sinergiche come Zac e Puro permetterà di creare una piattaforma operante nel settore del "water treatment & equipment", con la quale puntare ad aggregare ulteriori realtà italiane ed estere –, spiega Alessandro Sebastiani, fondatore di Ocean Merchant Industrial Partners e di Studio Sebastiani, oltre che presidente del cda di Acqua Holding –. La creazione di Acqua Holding consentirà di cogliere importanti opportunità commerciali in Italia, ma soprattutto sui mercati europei e internazionali».
Alla guida del progetto resteranno anche le competenze industriali sviluppate nelle due aziende. Marco Alberti continuerà ad affiancare Ocean Merchant Industrial Partners nello sviluppo di Zac insieme alla famiglia Rizzato, mentre nel cda della holding siederà anche Camillo Rumi, che guarda già alla fase successiva: «Acqua Holding rappresenta un nuovo inizio industriale e commerciale. L’espansione in nuovi mercati e nuovi settori è una sfida che il gruppo vuole affrontare».