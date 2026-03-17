Telefri si espande in Slovacchia e si rafforza nel fotovoltaico

Una crescita per linee esterne e, contestualmente, a livello locale, nel segno dell’energia pulita: il piano industriale del gruppo Telefri corre lungo due direttrici ben definite. La holding di Isorella, a cui fanno riferimento Eurosilos Sirp (silos in vetroresina per lo stoccaggio di materiali eterogenei) e Zincatura Bresciana (zincatura a caldo di prodotti di carpenteria metallica), ha raggiunto una tappa significativa nel suo percorso di internazionalizzazione con l’acquisizione della quota di maggioranza della società slovacca Fontana e, nello stesso tempo, ha sostenuto due importanti investimenti per potenziare la sostenibilità energetica dei suoi stabilimenti di Isorella e Verolanuova.

Oltre confine

«Fontana porta competenze manifatturiere di alto livello e mercati consolidati – spiega il presidente Luigi Telefri –, l’abbiamo seguita con attenzione fin dal nostro primo incontro nel 2008: è un’azienda che non si è mai fermata, sempre pronta a investire in tecnologia e capacità produttiva. Acquisirne la maggioranza delle quote è il passo naturale di una collaborazione e di un’affinità imprenditoriale che portiamo avanti con orgoglio». La realtà slovacca di Dolný Kubin, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, è specializzata nella produzione di coltelli e lame da taglio per macchinari agricoli ed era già partecipata dalla finanziaria di Isorella. «Questo traguardo rafforza una presenza internazionale, unita alla sinergia che ci lega ai territori delle nostre sedi bresciane, che costruiamo con consapevolezza da anni», aggiunge la Ceo del gruppo, Dayana Telefri.

Lo stabilimento della Eurosilos Sirp a Isorella - © www.giornaledibrescia.it

La produzione di coltelli e lame da taglio da parte della Fontana gode della certificazione Iso 9001 e si avvale di tecnologie avanzate quali linee robotizzate, centri di lavoro Cnc, taglio laser e trattamenti superficiali al carburo. Il rapporto tra l’azienda slovacca e il gruppo bresciano risale al 2008, quando Mario Telefri, fondatore della holding, ha acquisito la prima quota di partecipazione nella Fontana. «Da allora – riporta una nota –, questa stretta collaborazione ha accompagnato ogni passo della crescita di Fontana, dall’acquisto di macchinari all’avanguardia all’inaugurazione del nuovo capannone produttivo, fino alla novità odierna che formalizza un legame industriale consolidato nel tempo».

Dentro i confini

Parallelamente all’espansione all’estero, negli ultimi mesi il gruppo Telefri ha sostenuto due importanti investimenti in ambito energico, rafforzando la sua capacità di produrre energia greenoltaici.

Sullo stabilimento della Zincatura Bresciana, a Verolanuova, è stato installato un impianto fotovoltaico da 1 Mw di potenza. «Inoltre – puntualizzano dalla Bassa – circa due quinti della copertura sono stati riqualificati con pannelli Pir sandwich ad alte prestazioni: scelta che garantisce isolamento termico e ambiente di lavoro più confortevole nel reparto produttivo. Questo primo megawatt è solo l’inizio di un percorso, già pianificato, che prevede l’installazione di un secondo impianto di pari potenza che porterà la capacità complessiva di autoproduzione a 2 Mw». In Zincatura Bresciana peraltro si stanno costruendo nuovi uffici e un moderno magazzino per supportare la crescita dei volumi dell’azienda.

Dayana e Luigi Telefri - © www.giornaledibrescia.it

Quanto a Eurosilos Sirp, l’impianto fotovoltaico presente è stato implementato e portato a 1.168 moduli da 430 W «made in Europe», per un totale di circa 500 kW, e 5 inverter industriali. In altre parole si stima che con oltre 600.000 kWh di energia pulita autoprodotta all’anno, si copra circa l’80% del fabbisogno energetico aziendale.