Piattaforme aeree, alla Multitel Pagliero il controllo della Palazzani

«Questa acquisizione rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita di Multitel Pagliero – ammette il presidente Renzo Pagliero –. Palazzani Industrie è una realtà con cui condividiamo valori profondi, una solida cultura industriale e una visione internazionale . Insieme potremo rafforzare ulteriormente la nostra presenza globale e offrire ai clienti soluzioni sempre più complete, mantenendo al centro qualità, innovazione e affidabilità». Con questa operazione, in effetti, la società con quartier generale a Manta, in provincia di Cuneo, consoliderà il proprio ruolo nel settore delle piattaforme aeree e compirà un ulteriore passo nella costruzione di un gruppo industriale sempre più strutturato. In provincia di Cuneo la Multitel Pagliero conta otto siti produttivi e la rete commerciale è supportata dagli stabilimenti in Francia (St. Quentin Fallavier), Germania (Alsdorf), Regno Unito (London) e Spagna (Barcellona), oltre che in Canada e Sud America, grazie alla sinergia con storici partner.

Il punto

Nel complesso la Multitel vanta una forza lavoro di quasi 530 addetti e un monte vendite di oltre 150 milioni di euro (l’export incede per circa il 70%). «Entrare a far parte di un gruppo come Multitel Pagliero rappresenta per noi un’opportunità importante», commenta Paola Palazzani, che rimarrà amministratore delegato dell’omonima azienda di famiglia. «Questa operazione – continua – ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo, mantenendo i valori che da sempre contraddistinguono la nostra azienda e rafforzando la nostra presenza sui mercati internazionali». La realtà di Paderno Franciacorta annovera un volume d’affari intorno ai 17 milioni di euro con una quota dell’export pari al 50% e oltre una cinquantina di dipendenti.

«L’operazione tra Multitel Pagliero e Palazzani Industrie permetterà inoltre di rafforzare la presenza sui mercati internazionali, valorizzando le rispettive reti commerciali e distributive e consolidando la capacità del gruppo di operare in contesti sempre più competitivi e globali», riporta una nota congiunta delle due aziende. «Palazzani Industrie – puntualizzano inoltre – continuerà a operare in continuità con la propria storia e identità, mantenendo il proprio know-how e beneficiando del supporto strategico e industriale di Multitel Pagliero, in un’ottica di crescita condivisa».

Il percorso

Non va peraltro trascurato il fatto che l’acquisizione della quota di maggioranza della Palazzoli Industrie (risale a metà maggio la modifica dell’atto costitutivo dalle società di Paderno con la trasformazione da Spa a Srl) da parte della Multitel Pagliero giunge a consolidamento di un rapporto ultra ventennale tra le due realtà attive nel comparto delle piattaforme aeree. «Vent’anni nel corso dei quali – puntualizzano dal Cuneese – si è sviluppata una forte sinergia tecnologica e commerciale. L’operazione rappresenta quindi la naturale evoluzione di un percorso già avviato, che oggi trova una dimensione strategica. In questo contesto, l’acquisizione non è solo un passaggio industriale, ma la conferma di una convergenza già concreta tra due aziende che condividono lo stesso approccio al mercato e la stessa visione del lavoro in quota».