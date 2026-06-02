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Piattaforme aeree, alla Multitel Pagliero il controllo della Palazzani

Il gruppo piemontese opera su scala globale, vanta otto stabilimenti produttivi in provincia di Cuneo e lavora in sinergia con la società bresciana da oltre vent’anni
La Palazzani produce piattaforme aeree ragno dal 1935
La Palazzani produce piattaforme aeree ragno dal 1935

Il gruppo piemontese Multitel Pagliero ha acquisito il controllo della Palazzani Industrie di Paderno Franciacorta. Ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’operazione, ma fin da ora emerge che l’integrazione tra le due realtà consentirà di sviluppare importanti sinergie: alle piattaforme autocarrate con il marchio Multitel si abbineranno quelle cingolate della Palazzani (oltre a una vasta serie di macchine speciali), creando un’offerta trasversale, capace di rispondere a esigenze applicative sempre più diversificate.

Da sinistra Fabio Pagliero, Francesco Zola, Anna Pagliero, Paola Palazzani e Renzo Pagliero
Da sinistra Fabio Pagliero, Francesco Zola, Anna Pagliero, Paola Palazzani e Renzo Pagliero

«Questa acquisizione rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita di Multitel Pagliero – ammette il presidente Renzo Pagliero –. Palazzani Industrie è una realtà con cui condividiamo valori profondi, una solida cultura industriale e una visione internazionale. Insieme potremo rafforzare ulteriormente la nostra presenza globale e offrire ai clienti soluzioni sempre più complete, mantenendo al centro qualità, innovazione e affidabilità». Con questa operazione, in effetti, la società con quartier generale a Manta, in provincia di Cuneo, consoliderà il proprio ruolo nel settore delle piattaforme aeree e compirà un ulteriore passo nella costruzione di un gruppo industriale sempre più strutturato. In provincia di Cuneo la Multitel Pagliero conta otto siti produttivi e la rete commerciale è supportata dagli stabilimenti in Francia (St. Quentin Fallavier), Germania (Alsdorf), Regno Unito (London) e Spagna (Barcellona), oltre che in Canada e Sud America, grazie alla sinergia con storici partner.

Il punto

Nel complesso la Multitel vanta una forza lavoro di quasi 530 addetti e un monte vendite di oltre 150 milioni di euro (l’export incede per circa il 70%). «Entrare a far parte di un gruppo come Multitel Pagliero rappresenta per noi un’opportunità importante», commenta Paola Palazzani, che rimarrà amministratore delegato dell’omonima azienda di famiglia. «Questa operazione – continua – ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo, mantenendo i valori che da sempre contraddistinguono la nostra azienda e rafforzando la nostra presenza sui mercati internazionali». La realtà di Paderno Franciacorta annovera un volume d’affari intorno ai 17 milioni di euro con una quota dell’export pari al 50% e oltre una cinquantina di dipendenti.

«L’operazione tra Multitel Pagliero e Palazzani Industrie permetterà inoltre di rafforzare la presenza sui mercati internazionali, valorizzando le rispettive reti commerciali e distributive e consolidando la capacità del gruppo di operare in contesti sempre più competitivi e globali», riporta una nota congiunta delle due aziende. «Palazzani Industrie – puntualizzano inoltre – continuerà a operare in continuità con la propria storia e identità, mantenendo il proprio know-how e beneficiando del supporto strategico e industriale di Multitel Pagliero, in un’ottica di crescita condivisa».

Il percorso

Non va peraltro trascurato il fatto che l’acquisizione della quota di maggioranza della Palazzoli Industrie (risale a metà maggio la modifica dell’atto costitutivo dalle società di Paderno con la trasformazione da Spa a Srl) da parte della Multitel Pagliero giunge a consolidamento di un rapporto ultra ventennale tra le due realtà attive nel comparto delle piattaforme aeree. «Vent’anni nel corso dei quali – puntualizzano dal Cuneese – si è sviluppata una forte sinergia tecnologica e commerciale. L’operazione rappresenta quindi la naturale evoluzione di un percorso già avviato, che oggi trova una dimensione strategica. In questo contesto, l’acquisizione non è solo un passaggio industriale, ma la conferma di una convergenza già concreta tra due aziende che condividono lo stesso approccio al mercato e la stessa visione del lavoro in quota». 

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