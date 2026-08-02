New Lab investe in innovazione e viene premiata a livello europeo

Un riconoscimento internazionale che premia non solo la fedeltà a un marchio, ma soprattutto una storia imprenditoriale costruita sull’innovazione continua.
La New Lab di Castegnato è stata insignita da Durst, leader mondiale nei sistemi di stampa digitale industriale, del premio dedicato alla lunga partnership e alla longevità dell’azienda oltre che del rapporto commerciale. Un riconoscimento assegnato ad appena 15 aziende nel mondo, delle quali solo due italiane.
A raccontare con orgoglio questo traguardo è Giuliano Goffi, fondatore e amministratore unico della New Lab, che nel 1985 avviò un piccolo laboratorio fotografico trasformandolo, nell’arco di quarant’anni, in una delle realtà italiane più avanzate della stampa digitale. Un percorso che ha accompagnato tutta l’evoluzione tecnologica del settore, dalla stampa tradizionale ai moderni sistemi digitali di ultima generazione. La collaborazione con Durst è nata molti anni fa e nel tempo è andata ben oltre il semplice rapporto cliente-fornitore. Goffi ha acquistato numerosi macchinari dell’azienda altoatesina, testandoli direttamente sul campo e contribuendo, grazie all’esperienza maturata, anche a suggerire migliorie tecniche e nuove soluzioni applicative.
L’investimento in tecnologia rappresenta da sempre il tratto distintivo della New Lab. Ogni anno l’azienda destina centinaia di migliaia di euro al rinnovamento del proprio parco macchine. L’ultimo intervento ha portato all’installazione di un’innovativa stampante HP, prima in Europa, tanto da rendere Goffi testimonial della stessa casa produttrice.
A questa si affianca una taglierina automatizzata da cinque metri, attualmente unica in Italia, per un investimento complessivo superiore al milione di euro.
Tecnologia
Nello stabilimento di 3.700 metri quadrati di Castegnato trovano posto sei diverse tecnologie di stampa che consentono all’azienda di operare in numerosi settori: dalla comunicazione visiva all’industria, dall’arredamento agli allestimenti fieristici, fino al mondo dell’arte.
New Lab è inoltre l’unica azienda italiana a realizzare la stampa sublimatica su alluminio Lux-Art, mentre la finitura Cristal permette di ottenere immagini su plexiglass con un effetto paragonabile al vetro. Tecnologie che hanno attirato fotografi e artisti di fama nazionale e internazionale e vengono utilizzate anche per manifestazioni come la Mille Miglia e il Giro d’Italia.
I numeri
Nel 2025 New Lab ha registrato un fatturato di 4 milioni di euro, e oggi l’impresa occupa 26 dipendenti, confermando una dimensione che coniuga specializzazione, qualità e forte capacità di investimento. Alla costante ricerca dell’innovazione si affianca l’attenzione alla sostenibilità. Recentemente Giuliano Goffi ha ritirato a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano, la certificazione ESG, che attesta gli standard ambientali, sociali e di governance dell’impresa.
L’ennesima conferma di una filosofia imprenditoriale che da sempre punta a reinvestire gli utili nell’innovazione, anticipare il mercato e dotarsi delle migliori tecnologie disponibili.