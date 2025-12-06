L’industria bresciana cresce, ma «i momenti difficili non sono passati»

Prosegue anche nel terzo trimestre 2025 la «ripresina» del sistema economico bresciano registrata tra aprile e giugno, ma i tempi e gli scenari globali continuano a consigliare prudenza. Questo quanto si legge tra le righe dei dati Unioncamere Lombardia relativi al periodo luglio-settembre rielaborati dall’istituto camerale provinciale, che vedono una crescita congiunturale della produzione industriale bresciana dello 0.9%, mentre quella tendenziale arriva al +3,9%, oltre un punto e mezzo al di sopra di quella lombarda (+2,2 %).

Le percentuali confermano quindi l’inversione di rotta già registrata nel trimestre precedente, che già vedeva una ripresa dopo otto trimestri consecutivi con segno negativo. Guardando ai settori, registrano le migliori performance legno/mobilio (+ 27,6% su base annua), alimentari (+ 11,3%) e pelli calzature (+5,8%), mentre restano con segno negativo minerali non metalliferi (- 6,6%), chimica (-5,5%) e mezzi di trasporto (-3,3%).

Sotto la lente

Per quanto riguarda il fatturato, l’industria bresciana registra, complessivamente, una crescita del 4,2% rispetto all’analogo periodo di riferimento dello scorso anno, mentre gli ordinativi registrano una crescita del +0,7% (dato in calo rispetto a quello del trimestre precedente che registrava un + 2,1%). Sostanzialmente stabile l’occupazione, così come le previsioni che gli imprenditori hanno per la fine dell’anno: solo il 20% si aspetta una crescita del business, mentre un 22% paventa un calo.

Non dissimile la tendenza che si registra nel settore dell’artigianato (+0,1% sul trimestre precedente e +1,3% su base annua, con tessile e meccanica che fanno da traino), mentre il mondo del commercio segna fatturati in aumento (+1%), ancorché in lieve contrazione rispetto alla precedente rilevazione trimestrale. Per entrambi i comparti, però, gli imprenditori vedono piuttosto nero: tra il 20 e il 22% dei commercianti si aspetta fatturati in calo, con una percentuale che sale al 25% per i commercianti. Rafforza la propria crescita il settore dei servizi che evidenzia un significativo +4,8% in termini di crescita di fatturati, mentre riguardo le aspettative degli imprenditori, ammonta al 16,8% la percentuale di coloro che si aspettano fatturati in diminuzione per il trimestre successivo.

Il commento

Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«Nonostante si riscontrino diversi indici con segno positivo, non bisogna ritenere che i momenti difficili per la nostra economia siano passati», commenta a caldo il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, per il quale è ancora troppo presto per poter parlare di un vero consolidamento della crescita.

«La prima parte del 2025 – prosegue il leader camerale – ha infatti registrato un rialzo anomalo del commercio mondiale, spiegato dal tentativo di alcune imprese di accelerare le consegne di prodotti negli Stati Uniti allo scopo di anticipare l’introduzione dei dazi. Da parte degli imprenditori, permane perciò ancora estrema cautela sulle prospettive future. Lo scenario che si prospetta per il prossimo futuro induce infatti a ritenere che vi possano essere cambiamenti strutturali che imporranno a molte imprese di rivedere la propria programmazione e le proprie strategie di mercato, con notevoli oneri dal punto di vista finanziario».