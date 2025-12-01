L’agroalimentare punta su innovazione, sostenibilità ed export

Il comparto cresce nei ricavi e nella redditività, con imprese solide e orientate ai mercati esteri, ma con sfide aperte su innovazione, costi e consumi in cambiamento

Il comparto cresce nei ricavi e nella redditività

L’export italiano del settore agroalimentare è cresciuto anche nel 2024 del 7,5%, superando i 69 miliardi di euro (di cui il 13,4% di prodotti agricoli): ad aumentare maggiormente, del 7,9%, è la parte industriale. Il saldo commerciale è positivo di circa un miliardo (nel 2022 era negativo dello stesso importo) e sta migliorando nel tempo (fonte Ismea) ma al suo interno si osservano due andamenti profondamente diversi. Da una parte i prodotti agricoli che presentano un deficit commerciale in cre