Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

L’agroalimentare punta su innovazione, sostenibilità ed export

Claudio Teodori
Il comparto cresce nei ricavi e nella redditività, con imprese solide e orientate ai mercati esteri, ma con sfide aperte su innovazione, costi e consumi in cambiamento
Il comparto cresce nei ricavi e nella redditività
Il comparto cresce nei ricavi e nella redditività

L’export italiano del settore agroalimentare è cresciuto anche nel 2024 del 7,5%, superando i 69 miliardi di euro (di cui il 13,4% di prodotti agricoli): ad aumentare maggiormente, del 7,9%, è la parte industriale. Il saldo commerciale è positivo di circa un miliardo (nel 2022 era negativo dello stesso importo) e sta migliorando nel tempo (fonte Ismea) ma al suo interno si osservano due andamenti profondamente diversi. Da una parte i prodotti agricoli che presentano un deficit commerciale in cre

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario