Festa alla Benelli Armi per il congedo del cavaliere Moretti

Festa grande alla Benelli Armi di Urbino, l'azienda del gruppo Beretta di Gardone Valtrompia: le maestranze, i dirigenti e il direttore generale l’ing. Paolo Viti, si sono stretti affettuosamente al presidente, cavaliere del lavoro ing. Luigi Moretti per ringraziarlo del clima di efficace collaborazione creato in questi anni di costante espansione (300mila armi sportive esportate in 80 Paesi per un fatturato annuo di oltre 166 milioni), felice risultato di un retaggio storico rinascimentale e di una moderna attività produttiva di avanguardia tecnologica.

Un cammino di sviluppo in parallelo che ha visto la città d’arte dei Montefeltro consolidare giorno dopo giorno il suo richiamo turistico e culturale, e contemporaneamente ha sviluppato un moderno polo produttivo e tecnologico. Così mentre la città marchigiana consolidava la sua fama artistica rinascimentale, sviluppando un'attività universitaria di eccellenza, di pari passo si consolidava la più importante attività manifatturiera del territorio.