Festa alla Benelli Armi per il congedo del cavaliere Moretti

Festa grande alla Benelli Armi di Urbino, l'azienda del gruppo Beretta di Gardone Valtrompia: le maestranze, i dirigenti e il direttore generale l’ing. Paolo Viti, si sono stretti affettuosamente al presidente, cavaliere del lavoro ing. Luigi Moretti per ringraziarlo del clima di efficace collaborazione creato in questi anni di costante espansione (300mila armi sportive esportate in 80 Paesi per un fatturato annuo di oltre 166 milioni), felice risultato di un retaggio storico rinascimentale e di una moderna attività produttiva di avanguardia tecnologica.
Un cammino di sviluppo in parallelo che ha visto la città d’arte dei Montefeltro consolidare giorno dopo giorno il suo richiamo turistico e culturale, e contemporaneamente ha sviluppato un moderno polo produttivo e tecnologico. Così mentre la città marchigiana consolidava la sua fama artistica rinascimentale, sviluppando un'attività universitaria di eccellenza, di pari passo si consolidava la più importante attività manifatturiera del territorio.
Due filoni nettamente distinti ma perfettamente integrati tra di loro; sui colli della città ideale, bellezze rinascimentali ed il cuore del polo universitario; nelle pieghe di un vallone industrioso ristretto intorno alla stazione ferroviaria, da tempo dismessa, capolinea della Fano-Urbino un centro produttivo di prim’ordine in grado di offrire un lavoro di alta qualificazione a quasi 400 posti di lavoro tra addetti tra diretti e indiretti. Una crescita in armonia grazie alla positiva collaborazione tra i sindaci urbinati e la gestione di Moretti che l'ha guidata dal 1983.
Ma il tempo trascorre implacabile. Il cavaliere del lavoro Luigi Moretti - insignito dell'onorificenza dal presidente della Repubblica nel giugno 2011 - ha superato da tempo in piena attività l'età della quiescenza. Sarebbe ingeneroso chiedergli di continuare la sua presenza ad Urbino, che ha sempre garantito grazie alla generosa spola tra Brescia, (dove risiede ed è tuttora al vetrice di un'altra azienda bresciana, la Palazzoli attiva nel settore della elettrocomponentistica) e la sede urbinate costituita nel 1967.