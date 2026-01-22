Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Al bresciano Vicari un premio per la responsabilità sociale d’impresa

Il presidente e ceo della Vgv, vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni industriali e organizzazione, ha ricevuto il premio a Roma nell’ambito di Standout woman & man award
Fabrizio Vicari a Roma accanto alla Consigliera regionale di parità Gandolfi
Fabrizio Vicari a Roma accanto alla Consigliera regionale di parità Gandolfi
AA

Fabrizio Vicari, vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni industriali e organizzazione, oltre che presidente e ceo della Vgv di Calvisano, ha ricevuto oggi a Montecitorio il riconoscimento «Sustainable & Friendly Company» nell’ambito della decima edizione del Premio internazionale Standout woman & man award.

Il riconoscimento nasce nel 2015 in occasione di Expo, e in collaborazione con la Commissione europea, da un’idea dell’imprenditore statunitense Beau Toskich, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e della società. Dal 2016 il riconoscimento si è ampliato includendo anche una sezione maschile e premi dedicati alle aziende impegnate in progetti di innovazione, welfare e responsabilità sociale.

L’edizione 2025 – promossa dall’onorevole Cristina Rossello con la collaborazione di Promazioni360 e della Consigliera di parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi – ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio, tra gli altri, della Consigliera nazionale di Parità, di Unioncamere e di Anci nazionale. Al centro, la selezione di imprese e figure professionali distintesi per capacità manageriali, sensibilità sociale e attenzione ai temi dell’inclusione.

Le sue parole

Nel ricevere il riconoscimento Vicari ha richiamato un approccio concreto alla responsabilità sociale d’impresa: «È credibile solo quando diventa una scelta quotidiana, fatta di organizzazione, lavoro e obiettivi misurabili». In questa prospettiva si inserisce l’esperienza di Vgv, che conta 250 dipendenti e che, grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale «A mano a mano», impiega stabilmente 70 persone con disabilità. «L’inclusione – ha sottolineato – non è un elemento accessorio, ma parte integrante dell’identità aziendale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
responsabilità sociale d'impresaFabrizio VicariRoma
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario