Cogeme Green rilancia sul fotovoltaico, da Bper altri 17 milioni

Cogeme Green, joint venture tra Cogeme Energia e il Fondo europeo per l’efficienza energetica, ha sottoscritto con Bper corporate & investment banking un finanziamento in project finance da 17 milioni di euro per la realizzazione del secondo cluster di impianti fotovoltaici, per una nuova potenza prevista di circa 26 MW.
L’operazione si aggiunge al primo finanziamento da 15,3 milioni di euro, concesso da Bper nell’aprile 2025 per il primo cluster. Con i primi due interventi il progetto raggiungerà circa 43,5 MW dei 55 MW complessivi previsti in Lombardia, suddivisi in tre cluster. Per il secondo cluster sono già stati individuati gli Epc contractor incaricati della costruzione. Seguiranno la progettazione esecutiva e l’apertura dei cantieri. L’investimento complessivo del progetto ammonta a circa 50 milioni di euro.
I protagonisti
A firmare l’accordo sono stati Giacomo Fogliata, presidente di Cogeme Energia, e Davide Alberti, in qualità di amministratore unico di Cogeme Green.
Con il perfezionamento del finanziamento, il progetto entra in una nuova fase operativa. Per il secondo cluster sono già stati individuati gli Epc contractor incaricati della realizzazione degli impianti; seguiranno la progettazione esecutiva e, successivamente, l’apertura dei cantieri. «Con questo accordo il secondo cluster passa definitivamente alla fase realizzativa. È un risultato che conferma la solidità del modello costruito insieme a Eeef e la capacità della partnership di mantenere gli impegni assunti», commenta Fogliata, che evidenzia come si stia dando «concreta attuazione a un progetto che vuole produrre energia rinnovabile sul territorio e per il territorio».
«Ogni nuovo megawatt installato amplia la quantità di energia rinnovabile a chilometro zero che possiamo mettere adisposizione dei nostri clienti» gli fa eco Alberti, per il quale «si tratta di un investimento che genera benefici ambientali concreti e che contribuisce al percorso di decarbonizzazione del territorio e delle comunità che serviamo». Cogeme Green, costituita nel luglio 2024, è partecipata al 20% da Cogeme Energia e all’80% da Eeef. Cogeme Energia si occuperà della realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti e acquisterà l’intera produzione energetica attraverso un contratto Ppa della durata di 14 anni, rendendo l’energia disponibile ai propri clienti. L’iniziativa punta a rafforzare la produzione di energia rinnovabile sul territorio lombardo. Il completamento del programma è previsto con la realizzazione di un terzo cluster fotovoltaico.