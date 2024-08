Cogeme Energia investe nel fotovoltaico: partnership da 50 milioni col fondo Eeef

Una partnership da 50 milioni per Cogeme Energia ed un partner d’eccezione, il Fondo europeo per l'efficienza energetica (Eeef). La joint venture fra i due attori è stata siglata, con la denominazione Cogeme Green srl, ed ha l’obiettivo di generare elettricità rinnovabile alimentata da energia solare prodotta da 14 impianti fotovoltaici di piccola scala con una potenza di 55 mw e una produzione attesa di energia verde di 90 gwh/anno.

In base all’accordo, Cogeme Energia (controllata al 100% da Cogeme spa) detiene il 20% delle azioni mentre l'Eeef l'80%, ma la realtà franciacortina ha in carico in toto la gestione industriale ed operativa degli impianti, per quanto riguarda la loro realizzazione, l’implementazione e il mantenimento, acquisendo l'intera produzione di energia verde tramite un contratto ppa (power purchase agreement) della durata di 14 anni. Si tratta di impianti fotovoltaici a terra ad inseguimento (che seguono cioè l’andamento del sole durante la giornata per “catturare” una maggiore quantità di energia).

I progetti

Il primo lotto di 5 progetti fotovoltaici sarà attivato in settembre-ottobre nei Comuni bresciani di Fiesse, Remedello, Castenedolo e in quello cremonese di Sospiro per una potenza installata di circa 17,5 mw. Il successivo lotto di 37,5 mw vedrà altre aree interessate in Lombardia, Toscana ed Abruzzo ed è intenzione far partire tutti i 14 cantieri entro la fine del 2024, mentre l’intera produzione sarà disponibile per i clienti di Cogeme Energia dal secondo semestre del 2025.

«Un progetto di respiro internazionale - commenta Giacomo Fogliata, presidente di Cogeme spa -, che mira a portare valore al nostro territorio attraverso attività green innovative e un ulteriore importante passo per garantire un mercato energetico più sostenibile per tutti i suoi cittadini. Desidero ringraziare il fondo Eeef, per aver creduto in questa impresa congiunta con il Gruppo Cogeme».

La strategia

L’idea ha cominciato a prendere forma più di un anno fa, spiega il direttore generale di Cogeme Energia, Paolo Paoletti: «In quel periodo stavamo valutando un’azione diversa sul mercato per crescere in maniera più veloce nel settore delle rinnovabili. Eeef è fondo comunitario che investe che su società pubbliche o in operazioni in cui comunque vi sia la presenza del pubblico; non essendo un fondo speculativo, ha traguardi a lungo termine, non meno di 10 anni prima dell’uscita dall’operazione, con possibilità di proseguire oltre se vengono individuate opportunità meritevoli d’attenzione».

L’alleanza strategica tra Cogeme e Eeef ha reso possibile strutturare l’intera operazione su base “project” supportata da 15 milioni di euro messi a disposizione dai due soggetti e da ulteriori 35 mln in negoziazione con il sistema bancario italiano, per un valore complessivo finanziato appunto di 50 mln.

L’accordo consentirà a Cogeme di rafforzare il proprio posizionamento in termini di volumi di affari e fornire agli abitanti e ai clienti finali la possibilità di acquisire energia verde a “km zero” e certificata. Ampliare, quindi, il portafoglio energetico “sostenibile” ed apportare benefici concreti alla transizione energetica fissata a livello comunitario. «Tutto questo permetterà al territorio, primario ambito del nostro sviluppo, di rendere disponibile al parco clienti di Cogeme Energia un’importante capacità di energia rinnovabile. Inoltre - conclude Paoletti -, in termini di emissioni di CO2, si può ipotizzare un risparmio di circa 2.400 tonnellate: un tassello fondamentale per il processo di decarbonizzazione che la nostra società sta promuovendo».