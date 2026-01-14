Beretta Holding, si rincorrono voci sulla scalata all'americana Sturm Ruger

Beretta, la più antica fabbrica d'armi al mondo con sede a Gardone Valtrompia, festeggia il suo 500esimo anniversario con una collaborazione con Garmin, leader mondiale nella tecnologia Gps e smartwatch. Da questa partnership nascerà Marq Commander (Gen 2), moderno orologio di lusso in titanio e fibra di carbonio che verrà presentato in edizione limitata a 500 esemplari in tutto il mondo: è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili, con funzionalità di utilizzo tattico, di navigazione e smartwatch avanzate.

Sturm Ruger

Nessun commento invece sulle indiscrezioni del Financial Times di contrasti con l’americana Sturm Ruger, realtà quotata a Wall Street, dove è entrata a ottobre con circa il 9%: ora avrebbe poco meno del 10% e vorrebbe entrare in cda. I candidati, ricorda il Ft, andranno presentati tra il 29 gennaio e il 28 febbraio.