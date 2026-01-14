Giornale di Brescia
Beretta Holding, si rincorrono voci sulla scalata all'americana Sturm Ruger

Il gruppo della famiglia Gussalli-Beretta a ottobre è entrata nel capitale della società quotata a Wall Street. Per i 500 anni verrà lanciato anche un orologio di lusso creato in collaborazione con Garmin
L'orologio Marq Commander sviluppato da Beretta con Garmin
Beretta, la più antica fabbrica d'armi al mondo con sede a Gardone Valtrompia, festeggia il suo 500esimo anniversario con una collaborazione con Garmin, leader mondiale nella tecnologia Gps e smartwatch. Da questa partnership nascerà Marq Commander (Gen 2), moderno orologio di lusso in titanio e fibra di carbonio che verrà presentato in edizione limitata a 500 esemplari in tutto il mondo: è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili, con funzionalità di utilizzo tattico, di navigazione e smartwatch avanzate.

Sturm Ruger

Nessun commento invece sulle indiscrezioni del Financial Times di contrasti con l’americana Sturm Ruger, realtà quotata a Wall Street, dove è entrata a ottobre con circa il 9%: ora avrebbe poco meno del 10% e vorrebbe entrare in cda. I candidati, ricorda il Ft, andranno presentati tra il 29 gennaio e il 28 febbraio.

Argomenti
Fabbrica D'Armi Pietro BerettaBerettaSturm RugerGardone Valtrompia
