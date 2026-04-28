Assemblea A2A, «tenuta la rotta»: ora attesa per la prima trimestrale

«Il dialogo con i territori – ha sottolineato Tasca – è rimasto una priorità» e il gruppo ha rafforzato «il coinvolgimento degli stakeholder lungo tutta la filiera nella convinzione che, in uno scenario economico e sociale di crescente complessità, la capacità delle imprese di costruire relazioni solide con i propri stakeholder rappresenti un fattore chiave per la creazione di valore e per la competitività dei territori».

Dividendi

Confermati dunque anche gli 81,4 milioni di dividendi per la Loggia già annunciati (giova ricordare che nel 2012 l’assegno per il comune di Brescia ammontava ad 11,2 milioni di euro e dieci anni fa era di 32,1 milioni).

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Nel complesso nel 2025 A2A ha generato e distribuito un valore economico pari a 12,69 miliardi di euro, «a conferma del proprio ruolo di motore di sviluppo per i territori e per tutti gli stakeholder, e ha portato avanti iniziative educative sui temi della sostenibilità che hanno raggiunto oltre 210mila studenti e docenti».

In un contesto geopolitico particolarmente difficile come quello del 2025 «il gruppo A2A ha tenuto la rotta», usando le parole di Tasca, ma ora i riflettori sono già puntati sull’analisi del primo trimestre del 2026.