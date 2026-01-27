Giornale di Brescia
Anche a Brescia Amazon ti porta la spesa a casa in giornata

Disponibili oltre 4.000 prodotti nello store online, con la spesa che può arrivare in un giorno. Oltre alla città servizio attivo a Castenedolo, Ospitaletto, Travagliato, Castegnato, Gussago e Bovezzo
Amazon-Cortilia, la spesa a casa
Arriva anche in provincia di Brescia il servizio in sinergia tra Amazon e Cortilia. A partire da oggi anche i clienti Amazon della città e dei alcune aree circostanti (i Comuni di Castenedolo, Ospitaletto, Travagliato, Castegnato, Gussago e Bovezzo) potranno acquistare il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno dello store Cortilia su amazon.it/cortilia, con un assortimento che include oltre 4.000 prodotti tra cui prodotti freschi e di alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali.

Il servizio

I clienti, così come già avvenuto a Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino, avranno la possibilità di ricevere la propria spesa in un giorno (per ordini effettuati entro le ore 23 del giorno precedente), dal lunedì al sabato, selezionando l’orario desiderato in finestre di consegna di 3 ore (senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 109 euro e al costo di 0,99 euro per ordini superiori a 89 euro o di 5,99 euro per ordini di importo compreso tra 39 e 89 euro).

Inoltre, i clienti iscritti a «Prime» possono approfittare di un’offerta di lancio che prevede la consegna senza costi aggiuntivi per ordini di importo superiore a 90 euro) o di 6 ore (in questo caso, senza costi aggiuntivi per ordini minimi di 39 euro). In più i clienti possono programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato, o pianificare le consegne fino a tre giorni prima. In occasione del lancio, sarà peraltro possibile usufruire di un’offerta dedicata di 15 euro sul primo acquisto.

L’azienda

Cortilia è una food-tech company che mette in contatto i consumatori consapevoli con produttori locali sostenibili ed eccellenze nazionali attraverso un servizio di spesa online efficiente basato sulla qualità e il rispetto dei cicli naturali. Con un assortimento di 4.500 prodotti provenienti da più di 400 piccoli e medi produttori selezionati.

Nata nel 2011, nel dicembre 2020 ha modificato il proprio statuto per diventare Società Benefit, confermando legalmente il proprio impegno a operare in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

