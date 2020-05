Il coronavirus sgretola il commercio: vendite giù dell’85%

La preoccupazione vera, quella che non li fa dormire di notte, è che i mesi più bui - in realtà - li debbano ancora conoscere. Al punto che persino se si parla di «brusca frenata» si ha l’impressione di minimizzare la situazione. Per capirlo basta fare sfilare - economicamente parlando - due crude percentuali, atroci e impietose: i consumi sono franati a -85% e le porte che resteranno chiuse a doppia mandata rappresentano il 20%, una stima che - per dirla con i rappresentanti delle associazioni categorie - «abbiamo il forte sentore che descriva un’approssimazione per difetto».

La nuova normalità del mondo del commercio ha avuto un risveglio brusco. Una grande slavina che rischia di trascinare rovinosamente a terra anche coloro che, fatica dopo fatica, stavano cercando di mantenere in equilibrio i propri negozi, i propri alberghi, i propri ristoranti e che hanno tentato - in prima battuta - di non licenziare il personale che conoscono da una vita e del quale conoscono ormai le famiglie. Un mondo, quello del commercio e delle piccole imprese, che ora non vede alcuna prospettiva se non la paura, e lo sconforto, di non riuscire a farcela. O, almeno, non senza essere equipaggiati con «armi e armature» idonee.

A fornire un valore al crollo dei consumi è lo studio vergato da Confimprese e condotto in partnership con EY attraverso l’Osservatorio permanente. L’indagine evidenzia la parabola nera legata ai mesi scanditi dal dramma c oronavirus , che ha letteralmente riscritto la storia di questi settori.

La Lombardia è la regione che ha registrato il peggior trend nel mese di marzo: -83%, seguita da Toscana (-80,9%), Emilia-Romagna (-80,5%) e Veneto (-80%). Il Nord-ovest registra una flessione 81%, trainato in particolare dalla Lombardia e dalle province più colpite dal virus. Province tra cui è inclusa anche Brescia che, con un calo dell’85% registra - esattamente come Bergamo, una performance peggiore sia rispetto alla media nazionale sia rispetto a quella regionale. Sotto lo scanner dell’Osservatorio ci sono anche i singoli settori: abbigliamento e accessori registrano il trend peggiore (-82%), seguito da food&beverage (-78%), quindi il non food (-74%). Si tratta, in sostanza, di un andamento legato in parte al fatto che alcuni operatori hanno potuto proseguire le attività con un’operatività - seppur ridotta ai minimi termini - durante il lockdown.

A questo contribuisce anche una modifica fisiologica dell’orientamento dei consumatori, concentrati principalmente verso l’acquisto dei beni di più immediata necessità. Se però nel pieno dell’emergenza tutti erano pronti all’impatto, a fare salire sugli scudi i rappresentanti delle categorie è proprio l’avvio di questa agognata fase due «improvvisata e senza alcun criterio né aiuto». A partire dal calendario prescelto per le aperture bollato come «inspiegabile» (con le attività previste al via il 18 maggio e i bar e ristoranti posticipati ulteriormente a giugno).

