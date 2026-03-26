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I sensori, cuore della pressa: 60 esperti alla Gefran di Provaglio

L’evento organizzato da Csmt e Aqm nell’ambito della Scuola di pressocolata per studiare il ruolo della tecnologia nei processi di colata
Un momento del corso nella sede di Gefran
Un momento del corso nella sede di Gefran
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Gefran, multinazionale bresciana leader nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione industriale, ha ospitato nella propria sede di Provaglio d’Iseo, l’evento tecnico «Il cuore della pressa: sensori e dati per la fonderia moderna», organizzato da Csmt, hub di innovazione sostenibile e centro di ricerca, e Aqm, centro di servizi tecnici alle imprese.

Il corso, rivolto a OEM, fonderie e system integrator, rientra nell’ambito della Scuola di Pressocolata, iniziativa nata dalla collaborazione tra Csmt e Aqm per far fronte al ricambio generazionale nei ruoli tecnici ed organizzativi strategici delle fonderie di pressocolata, alla necessità di colmare il vuoto formativo dei percorsi scolastici e universitari e al bisogno di stimolare il confronto tra il mondo della produzione e la progettazione.

Al corso ospitato da Gefran hanno partecipato 60 professionisti del settore, tra costruttori di macchine, fornitori di tecnologia e utilizzatori finali, riuniti per approfondire il ruolo strategico dei sensori e della gestione intelligente del dato nei processi di pressocolata.

Un momento del corso nella sede di Gefran
Un momento del corso nella sede di Gefran

Gli intereventi dei tecnici

Tra i relatori Marcello Perini, Amministratore Delegato Gefran, Gabriele Ceselin, Direttore HPDC School, Viola Nicolardi, Csmt Innovation Hub, Paolo Buzzi, Application Marketing Manager Metal and Glass e Marco Svara, Chief Technology Officer, Gefran e Giuseppe Gentili, Colosio.

La tavola rotonda moderata da Silvano Squaratti, direttore generale di Assofond ha permesso un confronto diretto tra produttori e utilizzatori sulle applicazioni concrete di sensori e dati nella pratica industriale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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