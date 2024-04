Hub della conoscenza, Noci: «Alla nostra agricoltura serve più marketing»

L’«Hub della conoscenza» dovrà far nascere la piattaforma in grado di creare una filiera che dall’allevamento e dall’azienda agricola arrivi alla distribuzione. «Perché non serve a nulla avere prodotti di eccellenza se poi non si sanno vendere». L’attenzione va spostata «dalla produzione al marketing». Parole e pensieri di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e regista dell’operazione Hub. Nell’obiettivo bisogna coinvolgere gli agricoltori, «ma anche l’industria, i sindaci, gli operatori del turismo», ribadisce Noci.

«L’agricoltura deve contaminarsi con l’industria verso il mercato finale. Non è possibile che siano sempre gli altri, e non i produttori, a fissare i prezzi». È una scossa quella che il docente universitario (di casa a Leno) somministra agli operatori presenti nel Forum Cassa Padana. L’agricoltura italiana è fatta di piccole aziende, per altro scarsamente orientate al marketing. Il made in Italy è un brand straordinario, «ma non siamo in grado di rispondere alla domanda. Esiste una prateria da occupare».

Non servono battaglie di «retroguardia», prosegue. «Il tema non è avere il gasolio meno caro, ma saper vendere a prezzi più alti perché il mercato è disposto ad accettarlo». Sulla «sostenibilità siamo più avanti degli altri Paesi: dobbiamo farlo sapere all’estero».

Brescia avrebbe un vantaggio in più: l’aeroporto di Montichiari. «È strategico come hub cargo. Si trova al centro della Pianura Padana, connesso con autostrade e presto con la Tav», rimarca Noci. «È una piattaforma logistica naturale». Nelle mani di altri, ma se Brescia vuole contare di più sul futuro dello scalo, dice il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, «deve muoversi tutto il sistema Brescia, in modo unitario». L’impegno dell’Hub verso l’agricoltura viene accolto con soddisfazione da Laura Facchetti (presidente Coldiretti) e Francesco Martinoni (presidente onorario di Confagricoltura).