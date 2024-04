Hub della conoscenza, firma al Politecnico di Milano per il progetto del Capirola di Leno

Con una firma al Politecnico di Milano è nato l’Hub della conoscenza, il progetto formativo di Cassa Padana, Istituto superiore Capirola e PoliMi Graduate School of Management, la business school del Politecnico.

Si tratta di un progetto ideato per fornire alle nuove generazioni competenze d’eccellenza da mettere al servizio del territorio, offrendo ai manager di domani le skill per guidare le aziende con una prospettiva industriale e gestionale orientata alla sostenibilità. La necessità nasce dalla consapevolezza che oggi le imprese operano in un contesto in trasformazione: tensioni geopolitiche, transizione verde e digitale, AI e calo demografico impongono riflessioni sulle logiche di gestione d’impresa.

«Sentiamo il dovere di farci promotori di una nuova consapevolezza imprenditoriale, sociale e pubblica - spiega Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana -. Il progetto è la naturale evoluzione di un percorso finalizzato a sostenere le aziende del territorio, supportandole nella riorganizzazione, digitalizzazione, ricambio generazionale e nella finanza straordinaria».

Abbiamo due soluzioni, dice Romano Bettinsoli, presidente di Cassa Padana: «Rimanere passivamente in attesa col rischio di essere travolti dalle sfide oppure agire o re-agire come 1000 anni fa fecero i monaci benedettini che proprio da Leno cambiarono la storia del territorio e dell’Europa».

«Viviamo in un inverno della conoscenza - aggiunge Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico -. Serve una nuova cultura che generi competenze innovative per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. L’Hub nasce per affermare la centralità delle risorse immateriali (dati, conoscenza, relazioni) come elemento cardine della competitività di imprese e territori».