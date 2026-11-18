Il governo pensa di riaprire i termini del condono edilizio. Tra gli oltre 6.600 emendamenti alla legge di Bilancio presentati ieri in Parlamento, c’era anche la proposta – tradotta in emendamenti da Fratelli d’Italia – di sbloccare sanatorie del passato, per regolarizzare piccoli irregolarità edilizie.
Come funzionerebbe? Secondo quanto concordato dai partiti di maggioranza, si tratterebbe di fissare un termine entro il quale i Comuni dovranno rispondere alle domande di condono presentate in passato e di permettere alle Regioni di sbloccare le vecchie sanatorie (verrebbero riaperti anche i termini del condono del 2003). Ancora non è chiaro quanto potrebbe valere (quello del 2003 si era stimato potesse portare nelle casse dello Stato circa 3 miliardi di euro). Credi che sia utile o che sia soltanto una mossa elettorale?