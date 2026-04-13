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Giovanna Prandini premiata: «Figura chiave per il comparto»

Alla guida dell’azienda Perla del Garda - da lei fondata - e presidente di Ascovilo, ha rafforzato la rappresentanza delle denominazioni regionali
La premiazione - © www.giornaledibrescia.it
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Brescia protagonista a Vinitaly anche attraverso il Premio Angelo Betti - Benemeriti della vitivinicoltura, assegnato a Giovanna Prandini su proposta dell’assessore lombardo all’Agricoltura Alessandro Beduschi. Istituito nel 1973 e dedicato al fondatore della rassegna veronese, il riconoscimento premia figure che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del settore.

La motivazione evidenzia il ruolo di Prandini nel coniugare visione imprenditoriale e impegno associativo, diventando punto di riferimento per il sistema vitivinicolo lombardo.

Alla guida dell’azienda Perla del Garda - da lei fondata - e presidente di Ascovilo, Prandini ha rafforzato la rappresentanza delle denominazioni regionali, contribuendo ad accrescere la presenza e l’autorevolezza dei vini lombardi sui mercati.

«Il Premio Betti valorizza non solo le persone, ma il lavoro di un intero sistema - sottolinea l’assessore Beduschi -. Con Giovanna Prandini premiamo una figura capace di unire impresa e rappresentanza, contribuendo alla crescita del comparto».

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