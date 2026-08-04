Gasolio, prorogato al 25 agosto il taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi al litro, Iva compresa, che era stato deciso il 27 luglio, con scadenza il 6 agosto. La misura, ha fatto sapere il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine delle riunione, vale 245 milioni di euro: «Abbiamo tagliato un po’ di spese ai ministeri – ha aggiunto, riferendosi alle coperture finanziarie –, non erano molto contenti, ma poi vedremo».
Meloni
«Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento». Così sui social la premier Giorgia Meloni, mentre a Palazzo Chigi è in corso la conferenza stampa dei suoi ministri per spiegare i provvedimenti approvati in Cdm.