Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Gasolio, sconto di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto

Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia Giorgetti al termine del Cdm. Nessun aumento delle accise sui tabacchi, con cui si era pensato inizialmente di coprire l’intervento sui carburanti
Un rifornimento di gasolio - © www.giornaledibrescia.it
Un rifornimento di gasolio - © www.giornaledibrescia.it

Dopo i rincari, alla fine uno sconto sul carburante è arrivato, ma solo per il gasolio, di 17 centesimi al litro e fino al 6 agosto. Lo ha annunciato questo pomeriggio il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto legge contro il caro carburanti: «Il provvedimento – ha spiegato – fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto».

Niente tabacchi

Il costo dell’operazione è di 125 milioni di euro. «Naturalmente – ha aggiunto Giorgetti – è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto». 

Nessun intervento, invece, delle accise sui tabacchi, che si era pensato di aumentare per coprire l’intervento sui carburanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
gasolioacciseGiancarlo GiorgettiConsiglio dei Ministri
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...