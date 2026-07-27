Gasolio, sconto di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto

Dopo i rincari, alla fine uno sconto sul carburante è arrivato, ma solo per il gasolio, di 17 centesimi al litro e fino al 6 agosto. Lo ha annunciato questo pomeriggio il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto legge contro il caro carburanti: «Il provvedimento – ha spiegato – fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto».
Niente tabacchi
Il costo dell’operazione è di 125 milioni di euro. «Naturalmente – ha aggiunto Giorgetti – è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto».
Nessun intervento, invece, delle accise sui tabacchi, che si era pensato di aumentare per coprire l’intervento sui carburanti.