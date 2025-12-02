Galà dei Bilanci, stasera la presentazione in diretta dal Teatro Grande

Si alza questa sera alle 18, al Teatro Grande di Brescia, il sipario sull’edizione 2025 del Galà dei Bilanci, l’evento che non solo presenta l’analisi delle prime mille aziende bresciane per fatturato curata dall’Università degli Studi insieme al Giornale di Brescia, ma che è anche l’occasione per scattare la fotografia economico-finanziaria del tessuto produttivo bresciano.

La serata – ad accesso su invito – mette al centro la ricerca, «Bilanci Brescia 2024», che analizza conti e performance delle principali aziende della provincia, in un momento di grandi trasformazioni segnato da turbolenze geopolitiche, crisi energetica, rincari delle materie prime e una concorrenza globale sempre più agguerrita.

A coordinare il team di ricercatori il prof. Claudio Teodori, che sul palco offrirà una lettura critica del contesto economico bresciano.

Gli ospiti

Sul palco: Domenico Siniscalco e Paolo Magri © www.giornaledibrescia.it

Tra gli ospiti della serata Domenico Siniscalco, vicepresidente e managing director di Morgan Stanley International e già ministro dell’Economia, e Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell’ISPI e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi.

L'inviata speciale Rai Stefania Battistini - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Galà Bilanci 2025 vedrà la partecipazione di Stefania Battistini, inviata speciale Rai, che ha coperto la guerra contro l’Ucraina, il conflitto tra Israele e Hamas e il Covid-19. Battistini è stata la prima giornalista al mondo a documentare l’azione militare delle truppe ucraine in Russia, mostrando la debolezza del sistema difensivo russo nell’oblast del Kursk. In seguito al reportage, la Russia ne ha chiesto l’arresto in contumacia per aver attraversato i confini della Federazione.

L’edizione 2025 del Galà assume un valore speciale: chiude le celebrazioni per gli ottant’anni del Giornale di Brescia e rafforza il legame tra il giornale, il tessuto produttivo e le istituzioni locali.

Globalizzazione, innovazione, capitale umano

Il dibattito sarà incentrato sul nuovo contesto globale: non più una globalizzazione lineare ma una «frag-globalization», con catene del valore spezzettate, specializzazione e forte vulnerabilità alle crisi geopolitiche.

«Nel 2024 le aziende bresciane hanno accusato un’ulteriore perdita di marginalità – ha puntualizzato Teodori –: il fatturato complessivo si è ridotto solo del 3,2% arrivando a 84 miliardi di euro, ma il problema è che la contrazione del fatturato si è trasmessa sulle performance reddituali. Fortunatamente le nostre imprese sono solide. Geopolitica, Germania in difficoltà, caro energia, mancato sostegno agli investimenti: questi elementi nel corso del 2024 si sono fatti sentire in modo rilevante».

Il prof. Claudio Teodori guida il gruppo di ricerca dell'Università degli Studi © www.giornaledibrescia.it

«Dobbiamo allora chiederci quali sono le caratteristiche che le imprese dovrebbero possedere per affrontare il futuro – aggiunge Teodori –. La risposta è nota, ma il tempo sta per scadere: capitale umano, innovazione, dimensione e sostenibilità devono diventare oggetto di azione immediata con visione strategica».

Diretta streaming e uscita dell’inserto

Leggi anche Galà dei Bilanci, al Teatro Grande la nuova geografia economica

La serata al Teatro Grande, come detto, inizierà alle 18 e sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito. Alle 17 in Corso Zanardelli è prevista la diretta di Radio Bresciasette, in compagnia di Maddalena Damini, Alex Rusconi e Ale Cerqui.

Da mercoledì 3 dicembre, l’inserto cartaceo Bilanci Brescia 2024 sarà in edicola, acquistabile a 18 euro più il prezzo del quotidiano.

Al costo di 35 euro è invece possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al portale digitale, raggiungibile all’indirizzo bilanci.giornaledibrescia.it: qui è possibile consultare le voci di bilancio delle mille aziende analizzate e creare comparazioni su misura. L’abbonamento consente anche l’accesso all’archivio delle edizioni precedenti di Bilanci Brescia, che raccoglie i dati dal 2014 in avanti, e agli approfondimenti dedicati alle Pmi.