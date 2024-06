Finanza agevolata: GFinance acquisita dagli olandesi del Gruppo Pno

Diventare più grandi e strutturati per offrire servizi ad alto valore aggiunto alle imprese del territorio, in un’ottica innovativa. È questo il senso dell’operazione che ha portato GFinance - società presente da quasi quarant’anni sul territorio bresciano nel campo della consulenza per la finanza agevolata e nel reperimento di fondi pubblici nazionali per imprese medio grandi - ad entrare nel Gruppo Pno, uno tra i principali operatori europei nel campo dei servizi per l’innovazione e nella gestione di agevolazioni pubbliche.

Pno Group ha base in Olanda e possiede partecipate in 9 Paesi europei: accanto all’Italia ha sedi in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Norvegia. Nel nostro Paese è presente con la controllata CiaoTech, fornitore leader di consulenza per l’innovazione e la finanza pubblica in Europa.

L’operazione

Con questa acquisizione il Gruppo Pno disporrà in Italia di 73 specialisti altamente qualificati in innovazione e finanziamenti pubblici: ai cinquanta di CiaoTech si aggiungono i 23 dipendenti e collaboratori di GFinance il cui marchio e società resteranno autonomi e indipendenti.

I soci bresciani hanno acquisito una partecipazione nel Gruppo Pno; mentre il nuovo Consiglio di amministrazione di GFinance sarà rappresentato da Paolo Salvatore, presidente (e Ceo di Pno Group) e dai bresciani Marco Nicolai, amministratore delegato, Marco Tabladini e Marco Bortoli in qualità di consiglieri. A guidare l’integrazione saranno Nicolai e Marco Romeo, amministratore delegato CiaoTech.

I commenti

«CiaoTech è un partner che ci completa in molti modi - - sottolinea il ceo Nicolai -. La loro competenza nei finanziamenti europei, così come il loro ampio portafoglio di servizi, compresi gli strumenti di supporto basati sull’IA, si adattano perfettamente alle esigenze dei nostri clienti. Le imprese italiane sfruttano infatti ancora poco i fondi europei, nonostante ci siano importanti risorse, parliamo di 150 miliardi di euro da qui al 2027 sui temi dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale».

I numeri

Con 22 anni di attività alle spalle la partecipata CiaoTech vanta più di 2.000 clienti supportati, 3.500 progetti finanziati; la bresciana GFinance conta invece più di 5mila clienti supportati nel nord Italia e 25mila progetti finanziati.

L’operazione potrà creare importanti sinergie: i consulenti di CiaoTech sono coinvolti in centinaia di progetti in diversi settori e lavorano nei settori come agribusiness, bioeconomia, chimica, energia, ambiente ed economia circolare, Ict, scienze della vita e salute, e trasporti.

«Il mondo dell'innovazione si sta sviluppando a un ritmo vertiginoso. Ciò ha ripercussioni sul panorama dei finanziamenti per l'innovazione, che sta crescendo e aumentando in complessità - spiega nel dettaglio Nicolai affiancato da Tabladini e Bortoli -. Per continuare a soddisfare le esigenze delle aziende più innovative come fornitore di consulenza per l'innovazione e la finanza pubblica, è importante poter offrire competenze approfondite e capacità in una vasta gamma di aree».

«GFinance è il partner ideale grazie alla sua presenza radicata nel Nord Italia e alla sua consolidata esperienza nel campo della finanza agevolata a livello nazionale - dichiara Marco Romeo, amministratore delegato di CiaoTech, società che ha uffici a Milano, Roma, Napoli e Bari -. Offrono servizi di alta qualità e le loro ambizioni di crescita sono in linea con le nostre. CiaoTech e i suoi clienti possono contare su una consulenza specialistica con una solida esperienza e che copre una parte d'Italia dove CiaoTech ha ancora molto potenziale di crescita. Siamo felici di presentare oggi questa nuova alleanza strategica e di grande impatto nel nostro mercato».