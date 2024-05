Da Regione Lombardia in arrivo oltre 100 milioni per progetti d’innovazione

La Lombardia mette sul piatto oltre 100 milioni di euro a sostegno di progetti di ricerca promossi in partnership fra imprese, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo.

La misura finanzia in particolare investimenti per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo con un importo minimo di 3,5 milioni. I progetti devono essere presentati in partenariato da almeno tre soggetti, di cui una Pmi e un organo di ricerca, e possono prevedere il coinvolgimento delle grandi imprese.

Otto gli ambiti di intervento: nutrizione, salute e life science, cultura e della conoscenza, connettività e informazione, smart mobility and architecture, sostenibilità, sviluppo sociale, manifattura avanzata. La Regione riconoscerà ai progetti più meritevoli un contributo a fondo perduto dal 40% al 60% delle spese ammissibili, in base alla dimensione aziendale, fino a un massimo di 5 milioni. L’apertura è prevista per settembre. Per informazioni www.gfinance.it.