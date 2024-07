Feralpi e sindacati firmano il contratto: aumenta il premio

Feralpi Siderurgica, Fim Cisl e Uilm Uil assieme alle rispettive Rsu aziendali hanno sottoscritto un nuovo contratto di secondo livello. Si tratta, spiegano i sindacati, di un «unicum per l'intero settore siderurgico grazie a fattori che uniscono un incremento delle premialità e della flessibilità, favorendo la conciliazione vita-lavoro delle persone».

L'accordo prevede che il premio di risultato del periodo 2024-2027 potrà raggiungere i 26.000 euro, con un incremento a regime del +18% rispetto all'accordo precedente.

È stato altresì introdotto un premio di partecipazione che può superare i 950 euro annui per ciascun dipendente. Sono 40 le ore di permesso retribuito per la conciliazione vita-lavoro – che prevedono permessi per malattie dei figli e per visite mediche di figli e genitori – a cui si aggiungono ulteriori 24 ore di flessibilità organizzativa e venerdì a orari ridotti. Sono state inoltre introdotte nuove misure che agevolano il rientro dalla maternità fino al compimento dei 3 anni dei figli.

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto dopo mesi di confronto vivace, ma onesto e molto diretto», afferma Ettore Burlini componente della segreteria provinciale della Uilm-Uil Brescia. «Esprimiamo una grande soddisfazione per questo accordo», evidenzia Marina Tomasini della Fim-Cisl di Brescia. «Questo accordo ci impegna in direzione di alcune importanti tendenze che intercettano i nuovi bisogni della società e delle nuove generazioni», commenta Antonio Cotelli, direttore del personale di Feralpi Group.