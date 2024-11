Un bresciano su cinque è penalizzato per i viaggi in treno e aereo

Elio Montanari

Il tempo necessario per raggiungere stazioni, autostrade e aeroporti incide sulla qualità della vita e sulla competitività delle imprese: la situazione a Brescia

4 ' di lettura

Una veduta della A2 in Franciacorta © www.giornaledibrescia.it

Non esiste una sola provincia di Brescia, ma ne esistono tante a seconda di dove puntiamo la nostra lente di analisi: ambiente, popolazione, economia, sicurezza. Ce lo racconta nel dettaglio, ormai da undici anni, la nostra ricerca Qualità della vita. Farmacie, ce n’è almeno una in 186 Comuni Oggi ci occupiamo di accessibilità, ovvero quanto distano i vari comuni (e quindi i bresciani) da stazioni ferroviarie, autostrade e aeroporti. Perché come ben possiamo immaginare (anche per averlo verifica