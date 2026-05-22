Dalla granaglia alla farina: Copag investe in un mulino digitalizzato

Il mulino della Copag è altro 25 metri

Dagli uffici di Ghedi l’incaricato programma la quantità di farina che serve e preme un bottone: il mulino recepisce l’input e fa tutto da solo, scegliendo, se necessario, il silos a cui attingere la materia prima, così che il prodotto finale possa essere tracciato. Ha pure degli aspiratori che evitano alla polvere di disperdersi nell’aria. Tutto per una spesa di 1.650.000 euro: cifra utilizzata anche per implementare l’impianto fotovoltaico, che era di 150 kw, ai quali ne sono stati aggiunti altri 350, così da placare la fame di energia del complesso.

La cooperativa di Ghedi ha 700 soci

La Copag è una realtà storica e consolidata del panorama agroalimentare bresciano, associata a Confcooperative Brescia. La cooperativa venne fondata nel 1976. Possiamo considerare il mulino come un regalo che vi siete fatti in occasione del 50° compleanno? «In realtà - spiega il presidente Mauro Canobbio - è solo una coincidenza che l’impianto sia pronto proprio ora. Ci pensavamo da un po’, ma siamo riusciti a concretizzare solo ora».

Il nuovo macchinario, continua Canobbio, «non è a martelli, ma a dischi di ferro verticali. Diciamo che funziona con lo stesso principio dei vecchi mulini a pietra, con due rotori che macinano i cereali per sfregamento. Un bell’investimento, possibile anche grazie alla direttiva A5.0».

Al di là dei costi, resta il fatto che ora i 700 soci della cooperativa possono scegliere se ritirare i cereali in granella o in polvere: «Produciamo farina per suini e vacche da latte: prodotti che siamo in grado di certificare».

Dunque, con il mulino la Copag ha allungato la filiera. Nata nel 1976 a supporto di tutte le operazioni che gli agricoltori fanno nei campi, nel 2023 la Cooperativa ha «assorbito» la gemella Comacer, che dal 1996 ritirava i cereali per essiccarli e commercializzarli. L’obiettivo della fusione era semplice e dichiarato: offrire un servizio a 360°, che va dalle vendita di sementi e fertilizzanti all’assistenza tecnica, passando per il ritiro e l’essiccazione dei cereali e poi tutto il resto. La Copag ha pure un laboratorio interno per analizzare i cereali acquisiti e alcuni vettori che consentono di consegnare il prodotto finito là dove è richiesto.

Un’organizzazione completa e ben strutturata. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la Coop ha «competenza» su un territorio molto vasto: circa 15.000 ettari di terra, perlopiù nella Bassa centrale, con alcune diramazioni nel cremonese.